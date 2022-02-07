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Политолог Рогов объяснил, что стоит за словами Марин Ле Пен о выходе Франции из НАТО

Политика
Политолог Рогов объяснил, что стоит за словами Марин Ле Пен о выходе Франции из НАТО
wikipedia.org  /  Gauthier Bouchet / CC BY-SA 3.0

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен словами, что страна выйдет из НАТО в случае ее победы на выборах, озвучивает не свою точку зрения, а мнение большинства французов. Так считает политолог Владимир Рогов. Свою точку зрения от детально обосновал в беседе с ФАН.

«Марин Ле Пен озвучивает то, что хотят слышать большинство французов, на самом деле прекрасно понимающих, что экономический и политический потенциал Франции сегодня используется не во благо Франции и ее суверенитета, а для поддержки американских национальных лимитрофов, которые качают тему мультикультурализма и прочих вещей, мягко говоря, непопулярных во Франции. И несмотря на то, что французские СМИ превращают Марин Ле Пен в исчадие ада, она демонстрирует с завидным постоянством очень неплохие результаты», — заявил политолог.

Собеседник ФАН также отметил, что Марин Ле Пен — не единственный претендент на пост президента, выступающий против Североатлантического альянса.

«Если говорить по поводу выхода из НАТО, то не только Ле Пен об этом говорит, но и еще один достаточно популярный французский политик Эрик Земмур, который тоже собирается баллотироваться в президенты Франции. То есть мы видим, что повестка выхода из военного блока Североатлантического альянса становится все более популярной», — отметил Владимир Рогов.

Политолог Рогов объяснил, что стоит за словами Марин Ле Пен о выходе Франции из НАТО
news-front.info /

Кроме того, политолог подчеркнул, что такая открытая антиамериканская позиция может быть опасной для французских политиков.

«Я напомню, что теперь уже в далеком 1966 году Франция выходила из НАТО по инициативе Шарля де Голля — супер-популярного французского президента и политика. Но что показательно, за это он расплатился попыткой цветного переворота, или студенческой революцией, как ее назвали в 1968 году, когда начались массовые беспорядки, и де Голль досрочно ушел из политической жизни», — объяснил собеседник ФАН.

Политолог Рогов объяснил, что стоит за словами Марин Ле Пен о выходе Франции из НАТО
Федеральное агентство новостей /

Накануне в ходе выступления перед избирателями кандидат в президенты Пятой республики Марин Ле Пен сообщила, что Франция выйдет из состава НАТО из-за воинственной политики Альянса. А Францию должны защищать только ее собственные вооруженные силы. Ле Пен также считает необходимым прекратить участие Пятой республики в чужих войнах.

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