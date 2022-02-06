Политолог Саймс сообщил о срочной переброске войск США на Украину

Вашингтон, 6 февраля. Многие представители администрации президента США боятся больше проигрыша на предстоящих выборах, чем эскалации на Украине с риском прямого столкновения с Россией.

Этим и объясняется двойственная и крайне опасная позиция США в отношении России и ситуации вокруг Украины. На свои требования по гарантиям безопасности, в итоге, Москва получила два диаметрально противоположных ответа. С одной стороны, Белый дом вроде бы дает понять, что готов к налаживанию диалога и даже к уступкам по некоторым вопросам, а с другой — ситуация с Украиной стремительно обостряется. Дошло до того, что Вашингтон не ограничился поставками оружия Киеву и в срочном порядке отправил на Украину ограниченный контингент ВС США.

Об опасных манипуляциях Белого дома в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым сообщил американский политолог, генеральный директор журнала National Interest Дмитрий Саймс, отметив, что последнее решение Вашингтона не отвечает ни американским, ни европейским ни тем более российским интересам. Метания США в украинском вопросе могут поставить мир на грань большой войны.

flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine / Олександр Гайн

«В ответ на требования России прозвучало два разных ответа. Один был сугубо дипломатическим. США отказались выполнять требование о нерасширении НАТО, но согласились обсуждать многие другие предложения России из того же списка. Картина в итоге получилась смешанная, но с гроздьями оптимизма. Одновременно с готовностью к переговорам стало происходить кое-что другое. США вдруг в срочном порядке начали перебрасывать войска, причем не только в страны НАТО в Восточной Европе, но уже и на Украину. Какие-то подразделения Вашингтон практически в режиме чрезвычайной ситуации перебросил в Киев. Контингент ограниченный, но, как говорится, лиха беда начало, — предупредил об угрозе серьезного обострения политолог.

Саймс также отметил, что эту переброску в Вашингтоне тут же попытались прикрыть пацифистскими заявлениями — американские солдаты, мол, никогда не будут воевать за Украину. В то же время никто так и не объяснил, чем именно будут заниматься только что переброшенные подразделения. Эксперт напомнил, что параллельно с переброской солдат Украину продолжают накачивать оружием. По всему видно, что те, кто боится проиграть на выборах в Конгресс из-за обвинений в слабости перед РФ, одерживают верх над немногими помощниками Байдена, которые еще сохранили рациональное зерно и не разучились мыслить стратегически.

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