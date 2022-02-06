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Автоэксперты составили рейтинг машин 1990-х годов с провальным дизайном

Экономика
Автоэксперты составили рейтинг машин 1990-х годов с провальным дизайном
Инфореактор  /  Александр Шторм

Москва, 6 февраля. Несколько автомобилей конца прошлого века получили очень странный внешний вид. Рейтинг машин с самым уродливым дизайном опубликовал портал Quto.ru.

Внешность авто, вероятно, казалась проектировщикам передовой и прорывной, однако она не прошла проверку временем. Эти семь моделей стали громким провалом: Ford Taurus, Hyundai Tiburon, Subaru Impreza Casa Blanca, Buick Skylark, Fiat Multipla, GM EV1 и Reliant Robin.

Позже дизайнеры отказались от таких подходов. Перечисленные машины были признаны неудачным экспериментом, что позволило будущим поколениям транспортных средств стать лучше.

Акцент на обновление дизайна ранее сделали в концерне Lexus. Производитель выпустил на российский рынок модернизированный внедорожник Lexus LX.

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