Бухарест, 6 февраля. Румыния находится под защитой «зонтика» Североатлантического альянса, потому не существует угрозы, что ее втянут в военный конфликт, заявил министр иностранных дел страны Богдан Ауреску.

По его словам, сформированная в НАТО система «предлагает все возможные гарантии безопасности и стабильности» для Румынии и ее граждан. Также чиновник обратил внимание на «сильное стратегическое партнерство» Бухареста с Вашингтоном.

«Нет опасности, что на сегодняшний день Румыния будет втянута в военный конфликт», — сказал министр в эфире телеканала Prima TV.

Ранее капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин обратил внимание на попытки США использовать Румынию для давления на Россию. По словам эксперта, американцы рискуют повторить ошибку нацистской Германии.