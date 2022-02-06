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Глава МИД Румынии Ауреску: Бухарест находится под защитой «зонтика» НАТО

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 19:51
Армия
Глава МИД Румынии Ауреску: Бухарест находится под защитой «зонтика» НАТО
pixabay.com  /  OnofreiD

Бухарест, 6 февраля. Румыния находится под защитой «зонтика» Североатлантического альянса, потому не существует угрозы, что ее втянут в военный конфликт, заявил министр иностранных дел страны Богдан Ауреску.

По его словам, сформированная в НАТО система «предлагает все возможные гарантии безопасности и стабильности» для Румынии и ее граждан. Также чиновник обратил внимание на «сильное стратегическое партнерство» Бухареста с Вашингтоном.

«Нет опасности, что на сегодняшний день Румыния будет втянута в военный конфликт», — сказал министр в эфире телеканала Prima TV.

Ранее капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин обратил внимание на попытки США использовать Румынию для давления на Россию. По словам эксперта, американцы рискуют повторить ошибку нацистской Германии.

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