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Генерал ВСУ Колесник пожаловался на дефицит боеприпасов и топлива в украинской армии

Армия
Генерал ВСУ Колесник пожаловался на дефицит боеприпасов и топлива в украинской армии
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 6 февраля. Украинские войска испытывают серьезный дефицит бронежилетов, касок, горючего и многих видов боеприпасов, заявил генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник.

По его словам, у ВСУ практически отсутствует стратегический запас горюче-смазочных материалов. Колесник отметил, что остро также ощущается нехватка некоторых видов боеприпасов и средств защиты. Генерал выразил надежду, что страны Запада помогут украинской армии решить эти проблемы.

«У нас были проблемы со "смерчами", с артиллерийскими боеприпасами, с выстрелами к гранатометам», — пожаловался Колесник.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ так и не дождались обещанной им военной помощи от ФРГ. Берлин говорил, что готов передать Киеву партию из пяти тысяч касок и бронежилетов.

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