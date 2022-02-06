Компания Maserati вернулась на российский рынок с кроссовером Levante

Москва, 6 февраля. Итальянская компания Maserati вернулась на российский рынок с гибридным вариантом кроссовера Levante.

Купить можно как дизельные версии автомобиля, так и «мягкие» гибриды. Согласно сертификации, «гибрид» в Levante оснащен 2,0-литровым бензиновым четырехцилиндровым турбомотором, электронагнетателем, который сочетается с 48-вольтовом стартер-генератором. В целом такое оборудование дает 330 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Кроссовер доступен по цене 9,2 млн рублей.

Версии с традиционными ДВС у Levante остались практически без изменений. В частности, можно приобрести модель с 3,0-литровым турбодизелем V6, который выдает 275 лошадиные силы, а вариант с 3,0-литровым бензиновым V6 имеет мощность 350 «лошадки» в случае обычного Levante и 430 л.с. для Levante S, пишет «Авторевю».

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов ранее объяснил, почему подорожали как на новые автомобили, так и с пробегом.