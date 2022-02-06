Директор Софии Ротару рассказал о самочувствии заболевшей COVID-19 певицы

Москва, 6 февраля. Концертный директор Игорь Курилев сообщил о состоянии здоровья народной артистки СССР Софии Ротару.

Ротару испугала коллег и поклонников сообщением о заражении новым штаммом коронавирусной инфекции. Курилев поспешил успокоить всех неравнодушных к артистке людей.

«Нормально чувствует себя. Она толком не распространяется, но все, как обычно, не первый раз болеет человек, ничего сложного. На концертах это не отразится», — сообщил директор в беседе с порталом BLITZ+.

Ранее Ротару сообщила о своем заболевании. Врачи боролись за ее здоровье в течение двух недель. Певица призналась, что инфекция дала осложнения на организм.

Ситуацию продолжают контролировать врачи и медсестры. Чтобы полностью восстановиться, Ротару нужны время и силы.