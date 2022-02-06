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Шольц предупредил Россию о санкциях в случае «вторжения» на Украину

Политика
Шольц предупредил Россию о санкциях в случае «вторжения» на Украину
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Берлин, 6 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил России санкциями в случае обострения кризиса вокруг Украины.

Перед визитом в США Шольц дал интервью телеканалу ARD. В беседе с журналистами немецкий канцлер сообщил, что Россию ждут серьезные последствия, если страна «вторгнется» на территорию Украины.

«Мы обсуждаем возможные санкции — это очень масштабные, очень жесткие санкции, если будет необходимо, хотя сейчас все наши усилия устремлены на то, чтобы в них не было необходимости», — высказался канцлер ФРГ.

Также журналисты задали ему вопрос о возможности попадания газопровода «Северный поток — 2» в список ограничений. Шольц пояснил, что этого тоже исключать нельзя. В этом списке может быть «больше того, что может себе представить Москва», заключил немецкий политик.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Объединенная энергосистема (ОЭС) страны отключится от общей энергосети РФ и Белоруссии. По его словам, это станет «большим ударом по российской энергетике».

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