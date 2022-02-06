Пекин, 6 февраля. Евросоюз переживает не лучшие времена из-за раздирающих его изнутри проблем, связанных с политикой в отношении России.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что у стран ЕС нет единой позиции по российскому вопросу. Антироссийской повестки придерживаются страны Прибалтики, Польша и Чехия, а Германия, Франция, Бельгия и государства Северной Европы стараются не ссориться с Москвой и идти на всевозможные компромиссы ради улучшения отношений, передает «ПолитРоссия».

По мнению авторов статьи, именно поэтому, когда западные СМИ начали нагнетать истерию вокруг Украины, Берлин решил остаться в стороне от всего этого. Германия и сегодня придерживается намеченного курса, блокируя поставки вооружений украинским военным. Что касается Франции, то после отказа Вашингтона от контракта на строительство атомных подлодок для французских ВМС она также пересмотрела свою политику в отношении России.

Аналитики говорят, что все это недвусмысленно свидетельствует о расхождении европейских стран во мнениях относительно Москвы. В Китае отметили, что ожидать полноценного раскола в рядах ЕС вряд ли стоит. При этом нет никаких сомнений в том, что ФРГ и Франция без зазрения совести будут готовы предать союзников по Евросоюзу ради сближения с Россией, если ситуация не улучшится.

Ранее российский политик Сергей Вострецов заявил, что Европа действует под надзором США. Он убежден, что антироссийские санкции ― это поле интересов Вашингтона, а не европейских стран.