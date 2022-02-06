Шасси КамАЗа K5 легло в основу автомобиля для пожарной службы

Миасс, 6 февраля. Компания «Приоритет» из Челябинской области презентовала автомобиль для пожарной службы, базирующийся на шасси нового КАМАЗ К5.

«Приоритет» специализируется на создании пожарной техники на шасси разных грузовиков (КамАЗ, ГАЗ, Урал, Iveco). Автоцистерна на двухосном шасси КамАЗ-63934 с колесной формулой 4х2 рассчитана на 4 тонны воды. В кабину помещается шесть сотрудников противопожарной службы. Дополнительное оборудование на борту позволяет тушить пожары не только водой, но и пеной.

Пожарный КамАЗ пока не выпускается серийно. Машина существует в одном экземпляре, сообщает портал CAR.RU.

Тем временем Камский автозавод намерен наладить серийный выпуск электромобилей в Венгрии. К 2030 году там планируют выпускать ежегодно по 300 тысяч машин.