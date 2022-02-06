Советник Байдена: США намерены использовать «СП-2» в качестве рычага влияния на Россию

Вашингтон, 6 февраля. Соединенные Штаты собираются использовать газопровод «Северный поток — 2» в качестве рычага давления на Российскую Федерацию в ситуации вокруг Украины, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью телеканалу Fox News. По его словам, заслугой американской дипломатии является то, что проект все еще не начал поставки российского газа в Европу. Советник главы США Джо Байдена уточнил, что этого не произойдет в ближайшие месяцы.

«Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть. Мы намерены его использовать. (Президент России. — Прим. ФАН.) Владимир Путин стоит перед выбором. Если он предпочтет двинуться на Украину, он не сможет получить выгоды (проекта. — Прим. ФАН.)», — подчеркнул Салливан.

Ранее гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал, что «Северный поток — 2» создает серьезную угрозу для Киева. Он отметил, что компания делает все возможное по борьбе с газопроводом.