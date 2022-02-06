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США ввели в строй новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении

Армия
США ввели в строй новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 6 февраля. Американские специалисты завершили испытания нового спутника системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) SBIRS GEO и ввели его в строй. Об этом сообщает пресс-служба Командования космических сил США.

Американское ведомство признало геосинхронный космический аппарат инфракрасной системы пригодным для работы. Теперь орбитальная группировка США состоит из пяти геостационарных спутников и четырех спутников верхнего эшелона на высокоэллиптических орбитах.

Ранее сообщалось, что американская ракета Atlas V вывела на околоземную орбиту пару спутников-инспекторов Пентагона. Аппараты могут маневрировать в космосе и отслеживать работу других спутников.

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