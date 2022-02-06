В Абу-Даби утверждены новые правила бракосочетания и развода для немусульман и приезжих

Абу-Даби, 6 февраля. В столичном регионе Объединенных Арабских Эмиратов утверждены положения нового закона о гражданском браке и разводе, который затрагивает семейные вопросы иммигрантов или иностранцев. Акт регулирует порядок заключения и расторжения свадебного контракта, а также все возникающие при этом финансовые аспекты, включая опеку над детьми и правила наследования имущества.

Сами гражданские браки для немусульман и приезжих были разрешены в Абу-Даби относительно недавно, после того, как соответствующий указ издал глава государства Халифа бин Заид Аль Нахайян. Причиной нововведений его пресс-служба назвала необходимость увеличения популярности данного эмирата в глазах иностранцев, чтобы обеспечить приток образованных и талантливых людей.

Ранее в законодательстве Абу-Даби подобные нюансы практически никак не регулировались. Если свадебные контракты для мусульман-граждан заключались в ряде государственных органов в соответствии с требованиями шариата, то для представителей иных конфессий или приезжих из других стран каких-то четких правил не существовало.

Теперь же власти более конкретно сформулировали требования к заключающим и расторгающим светские браки. По новому закону для этого потребуется согласие как мужа, так и жены, причем невеста не обязана получать разрешения от своей семьи, как это требуют нормы ислама. Также любой из супругов имеет право подать на развод, не нуждаясь в доказательствах о причиненном во время совместной жизни ущербе. Иммигранты перед свадьбой не должны являться для беседы в отдел семейного консультирования, а при расторжении брака не нуждаются в обязательных для местных мусульман «сеансах примирения».

New marriage, divorce law in Abu Dhabi lets tourists tie the knot - Khaleej Times https://t.co/OQpDcWXewt pic.twitter.com/RAExR2bj4y — Steven Benke (@stevebenke) February 6, 2022

При финансовых расчетах по факту развода права жены теперь будут определяться на основе целого ряда критериев, включая ее возраст, экономическое положение и многое другое. Опеку над детьми ныне будут в равной степени делить оба родителя.

В последние годы власти Эмиратов пытались реформировать свое законодательство, балансируя между требованиями ислама и соблюдением принятых в западных странах норм касательно прав человека. В первую очередь это относилось к женщинам, которые по стандартам европейских и заокеанских партнеров регулярно сталкиваются в ОАЭ с притеснениями, хотя по мусульманским традициям подобные требования не являются чем-то из ряда вон выходящим.

UAE says it will enact largest legal reform in its history



Nation will legislate over 40 new laws to streamline trade, better protect women and ease restrictions on certain activities such as extramarital relationshipshttps://t.co/XsPBuXsMTc — Travis Akers (@travisakers) November 29, 2021

Если начались реформы с формальных разрешений для женщин из разряда прав на вождение автомобилей или улучшения условий в сфере образования, то теперь они уже принимают довольно активное участие в политической и финансовой жизни государства. Еще несколько лет назад доля женщин на рынке труда превысила 40%, также по состоянию на 2019 год им принадлежало больше трети правительственных должностей. При этом Абу-Даби по данным показателям опережал другие эмираты, поскольку законодательство в различных административных районах страны иногда заметно отличается.

Причиной перемен стало стремление ОАЭ закрепиться в роли регионального лидера, опередив соседа и ближайшего конкурента — Саудовскую Аравию. Эр-Рияд также рассчитывает повысить свою популярность в глазах жителей более северных регионов, что автоматически увеличит и поток инвестиций. Однако в королевстве шариату до сих пор отдают куда больший приоритет, что негативно сказывается на восприятии со стороны иностранцев и дает фору Абу-Даби.