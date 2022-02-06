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В Абу-Даби утверждены новые правила бракосочетания и развода для немусульман и приезжих

Весь мир
В Абу-Даби утверждены новые правила бракосочетания и развода для немусульман и приезжих
Федеральное агентство новостей  / 

Абу-Даби, 6 февраля. В столичном регионе Объединенных Арабских Эмиратов утверждены положения нового закона о гражданском браке и разводе, который затрагивает семейные вопросы иммигрантов или иностранцев. Акт регулирует порядок заключения и расторжения свадебного контракта, а также все возникающие при этом финансовые аспекты, включая опеку над детьми и правила наследования имущества.

Сами гражданские браки для немусульман и приезжих были разрешены в Абу-Даби относительно недавно, после того, как соответствующий указ издал глава государства Халифа бин Заид Аль Нахайян. Причиной нововведений его пресс-служба назвала необходимость увеличения популярности данного эмирата в глазах иностранцев, чтобы обеспечить приток образованных и талантливых людей.

Ранее в законодательстве Абу-Даби подобные нюансы практически никак не регулировались. Если свадебные контракты для мусульман-граждан заключались в ряде государственных органов в соответствии с требованиями шариата, то для представителей иных конфессий или приезжих из других стран каких-то четких правил не существовало.

Теперь же власти более конкретно сформулировали требования к заключающим и расторгающим светские браки. По новому закону для этого потребуется согласие как мужа, так и жены, причем невеста не обязана получать разрешения от своей семьи, как это требуют нормы ислама. Также любой из супругов имеет право подать на развод, не нуждаясь в доказательствах о причиненном во время совместной жизни ущербе. Иммигранты перед свадьбой не должны являться для беседы в отдел семейного консультирования, а при расторжении брака не нуждаются в обязательных для местных мусульман «сеансах примирения».

При финансовых расчетах по факту развода права жены теперь будут определяться на основе целого ряда критериев, включая ее возраст, экономическое положение и многое другое. Опеку над детьми ныне будут в равной степени делить оба родителя.

В последние годы власти Эмиратов пытались реформировать свое законодательство, балансируя между требованиями ислама и соблюдением принятых в западных странах норм касательно прав человека. В первую очередь это относилось к женщинам, которые по стандартам европейских и заокеанских партнеров регулярно сталкиваются в ОАЭ с притеснениями, хотя по мусульманским традициям подобные требования не являются чем-то из ряда вон выходящим.

Если начались реформы с формальных разрешений для женщин из разряда прав на вождение автомобилей или улучшения условий в сфере образования, то теперь они уже принимают довольно активное участие в политической и финансовой жизни государства. Еще несколько лет назад доля женщин на рынке труда превысила 40%, также по состоянию на 2019 год им принадлежало больше трети правительственных должностей. При этом Абу-Даби по данным показателям опережал другие эмираты, поскольку законодательство в различных административных районах страны иногда заметно отличается.

Причиной перемен стало стремление ОАЭ закрепиться в роли регионального лидера, опередив соседа и ближайшего конкурента — Саудовскую Аравию. Эр-Рияд также рассчитывает повысить свою популярность в глазах жителей более северных регионов, что автоматически увеличит и поток инвестиций. Однако в королевстве шариату до сих пор отдают куда больший приоритет, что негативно сказывается на восприятии со стороны иностранцев и дает фору Абу-Даби.

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