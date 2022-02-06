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Путин лидирует в рейтинге топ-персон в русскоязычных соцмедиа из-за Олимпиады в Пекине

Политика
Путин лидирует в рейтинге топ-персон в русскоязычных соцмедиа из-за Олимпиады в Пекине
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 6 февраля. Глава российского государства Владимир Путин лидирует в рейтинге топ-персон в русскоязычных соцмедиа из-за зимних Олимпийских игр в Китае. Соответствующее исследование обнародовали РИА Новости совместно с Brand Analytics.

Известно, что топ построен по числу упоминаний в соцмедиа за сутки в контексте Игр. Для его создания было изучено более 100 млн сообщений.

По данным исследования, на втором месте расположился лыжник Александр Большунов. Российский спортсмен стал первым в скиатлоне. Третью строчку в рейтинге топ-персон занял призер в скиатлоне Денис Спицов, отметили авторы анализа.

Церемония открытия зимней Олимпиады состоялась в Пекине 4 февраля. Она продлится до 20 числа. Спортсмены будут бороться за 109 комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обошлись без рукопожатий не из-за политических разногласий. Такое заявление сделал глава протокола президента РФ Владислав Китаев.

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путин олимпиада пекин
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