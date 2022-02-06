Путин лидирует в рейтинге топ-персон в русскоязычных соцмедиа из-за Олимпиады в Пекине

Москва, 6 февраля. Глава российского государства Владимир Путин лидирует в рейтинге топ-персон в русскоязычных соцмедиа из-за зимних Олимпийских игр в Китае. Соответствующее исследование обнародовали РИА Новости совместно с Brand Analytics.

Известно, что топ построен по числу упоминаний в соцмедиа за сутки в контексте Игр. Для его создания было изучено более 100 млн сообщений.

По данным исследования, на втором месте расположился лыжник Александр Большунов. Российский спортсмен стал первым в скиатлоне. Третью строчку в рейтинге топ-персон занял призер в скиатлоне Денис Спицов, отметили авторы анализа.

Церемония открытия зимней Олимпиады состоялась в Пекине 4 февраля. Она продлится до 20 числа. Спортсмены будут бороться за 109 комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обошлись без рукопожатий не из-за политических разногласий. Такое заявление сделал глава протокола президента РФ Владислав Китаев.