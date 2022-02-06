Виктор Литвинов из «Дома-2» показал миру своего двухмесячного сына

Москва, 6 февраля. Бывший участник самого длинного реалити-шоу в истории «Дом-2» Виктор Литвинов запомнился зрителям телепроекта из-за того, что ему удалось жениться на одной из самых красивых девушек телестройки Татьяне Мусульбес, пишет Teleprogramma.pro.

Но брак продлился недолго. Разлад в отношениях начался уже спустя несколько лет после свадьбы. Но домыслы долгое время никто не подтверждал, пока терпение Татьяны не кончилось и она не ответила на интересующие подписчиков вопросы. Мусульбес призвала людей не выдумывать различные причины их расставания.

«Все адекватные люди меня поймут, что так бывает… к сожалению», — заявила тогда девушка.

Prt Scr instagram.com / @litvinov_viktor_off

После развода с Татьяной Виктор снова женился. Его новая супруга незамедлительно разродилась. Литвинов давно мечтал о сыне и детях, и мечта сбылась.

Сегодня, 6 февраля, малышу Елисею Литвинову уже исполнилось два месяца. Счастливый отец не смог сдержать чувств и показал на своей странице в Instagram лицо своего сына, уверенно заявив, что тот является его точной копией.

«Меня зовут Елисей, и я — копия своего папы», — так скажет наш малыш, когда сам заговорит. Малышу сегодня ровно два месяца, которые пролетели очень незаметно. Но он очень вырос, стал тяжелее и увереннее!» — написал хозяин Instagram.

Счастливые родители также отметили, что сынишка самостоятельно держит головку, и это даже не гипертонус. Также Елисей сам пытается вставать на ручки и что-то говорить на своем детском языке.

Ранее другой экс-участник реалити шоу «Дом-2» Данила Бухаров раскрыл секреты закулисья скандальной телестройки.