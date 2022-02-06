Экономист Масленников объяснил рост котировок нефти реакцией на решение ОПЕК+

Москва, 6 февраля. Реакция мирового рынка нефти на результаты очередного заседания ОПЕК+ вызвала увеличение цен до пиковых значений 2014 года, рассказал экономист Никита Масленников в беседе с RT.

Страны ОПЕК+ приняли решение продлить восстановление добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Однако они отстают от ранее запланированных показателей, что создает повышенный спрос и поддерживает повышение цен.

«Всем очевидно, что страны-участницы этой сделки не имеют в полной мере потенциала повышения добычи. Потому что отставание от графиков повышения добычи превосходила 800 тыс. баррелей в сутки на 1 февраля. И это, естественно, усиливает дефицит на рынке нефти. Ну а коли так, то все остальные марки начинают подрастать в цене», — объяснил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Масленников.

Североморский сорт черного золота Brent ранее подорожал до 93 долларов за «бочку», и это произошло впервые с октября 2014 года.