Отец Александра Большунова назвал завоевавшего золото ОИ сына своей гордостью

Брянск, 6 февраля. Отец лыжника Александра Большунова, который принес сборной России первое золото на 24-й зимней Олимпиаде, оценил выступление сына в скиатлоне.

Александр Большунов признался, что горд за своего сына, одержавшего триумфальную победу в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Слова отца лыжника из Брянской области приводит «Спорт-Экспресс».

«Он добился той ступени, к которой стремился всю свою жизнь. Эту победу нельзя оценить. В нее было вложено столько пота, труда. Очень рад за него! Это очень здорово! Он моя гордость. Саша посвятил мне победу? Зачем мне посвящать. Пусть лучше посвящает все победы себе. Это его труд, здоровье», — подчеркнул Большунов-старший.