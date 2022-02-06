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Отец Александра Большунова назвал завоевавшего золото ОИ сына своей гордостью

Олимпийские игры 2022
Отец Александра Большунова назвал завоевавшего золото ОИ сына своей гордостью
TACC  /  Бобылев Сергей

Брянск, 6 февраля. Отец лыжника Александра Большунова, который принес сборной России первое золото на 24-й зимней Олимпиаде, оценил выступление сына в скиатлоне.

Александр Большунов признался, что горд за своего сына, одержавшего триумфальную победу в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Слова отца лыжника из Брянской области приводит «Спорт-Экспресс».

«Он добился той ступени, к которой стремился всю свою жизнь. Эту победу нельзя оценить. В нее было вложено столько пота, труда. Очень рад за него! Это очень здорово! Он моя гордость. Саша посвятил мне победу? Зачем мне посвящать. Пусть лучше посвящает все победы себе. Это его труд, здоровье», — подчеркнул Большунов-старший.

Серебряным призером скиатлона стал партнер двукратного обладателя «Большого хрустального глобуса» по национальной команде Денис Спицов. Третьим финишировал финский лыжник Йиво Нисканен.

Благодаря успешному выступлению российских лыжников сборная России поднялась на третье место в медальном зачете ОИ-2022. Лидерство продолжает удерживать Норвегия.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Отец Александра Большунова назвал завоевавшего золото ОИ сына своей гордостью
олимпиада отец скиатлон большунов ои-2022
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