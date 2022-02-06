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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Олег Рой

Видео

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал писатель Олег Рой.

Из родного Магнитогорска писатель Олег Рой уехал в 90-е годы прошлого века, в скорости после окончания вуза. В те времена все пытались зацепиться за любую работу. Предложение, которое поступило Рою, оказалось его счастливым билетом. По приглашению из Швейцарии он проработал там вплоть до начала 2000-х годов в швейцарско-итальянской компании. Жил он сначала в Женеве, а затем в Лугано. Но нельзя сказать, что он позабыл о России в те годы. Олег регулярно приезжал в родную страну. Если в 90-х его книги продавались только в электричках, то в 2000-х он заключил контракт с одним из крупнейших издательств страны. Именно в это время Олег Рой окончательно вернулся в Россию.

Говоря о современном положении вещей в писательской отрасли, Рой отметил в интервью «Давай поговорим», что 60% российских писателей прекратили заниматься этой деятельностью, так как не видят в этом финансового смысла. Сегодня прибыль от издания на бумаге двух книг в год может в лучшем случае приносить до 30 тысяч рублей в месяц. Именно по этой причине Олег Рой решил изменить концепцию своей деятельности. Он создает новые миры и вселенные и наполняет ими героев, затем «упаковывает» их в виде привлекательного продукта и продает их. К примеру, именно так его «джинглики» попали на Netflix. В целом мультсериалы с героями Роя сегодня можно увидеть на всех детских телеканалах и топовых платформах.

Переключаясь на разные проекты, Олег Рой замечает, что его герои из разных вселенных словно начинают с ним разговаривать и призывают вернуться к ним и к развитию их образов и миров. Его мишка Шмяка, который родился в Японии, совсем скоро появится на экранах в рамках совместного проекта с японской стороной «Волшебная лавка Есении».

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