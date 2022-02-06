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Олимпиада 2022 — день третий: первое золото России, травля норвежской лыжницы, извинения МОК

Спорт
Олимпиада 2022 — день третий: первое золото России, травля норвежской лыжницы, извинения МОК
Федеральное агентство новостей  / 

Вместе с читателями ФАН подводит итоги третьего дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Как и полается яркому политическому событию, оно полно блестящих побед, неожиданных изменений и даже неловких ситуаций.

Медальный зачет

По итогам третьего дня соревнований в лидеры по числу завоеванных наград вышла сборная России.

Блистательную победу в скиатлоне одержал российский спортсмен Александр Большунов. Таким образом он принес нашей сборной первое золото на ОИ-2022. На втором месте оказался также наш соотечественник Денис Спицов.

Олимпиада 2022 — день третий: первое золото России, травля норвежской лыжницы, извинения МОК
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В командном турнире на Олимпийских играх на первое место сборную России вывела победа в короткой программе 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Российская спортсменка установила новый олимпийский рекорд, получив 90,18 балла. Японской фигуристке Вакабе Хигути с результатом 74,73 балла досталось второе место. На третьем расположилась участница из Канады Маделин Скизаз с достижением 69,60 балла.

В произвольной программе российский фигурист Марк Кондратюк завоевал второе место с результатом 181,65 балла. Его обошел спортсмен из Японии Юма Кагияма получивший 208,94 балла. Третье место досталось американцу Винсенту Чжоу. Его выступление судьи оценили в 171,44 балла.

Пятую медаль сборной России принесла фристайлистка Анастасия Смирнова. Набрав 77,72 балла, она получила бронзовую медаль. Золото досталось австралийке Джакаре Энтони. На втором месте расположилась американская спортсменка Джелин Кауф.

А что же дальше

В этот день глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила о том, что в спринтерской гонке свободным стилем ОИ-2022 от сборной России примут участие Александр Большунов, Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев. 7 февраля в произвольной программе выступит фигуристка Камила Валиева.

В преддверии мужского хоккейного турнира расположение сборной России по хоккею покинул нападающий петербургского СКА Андрей Кузьменко. Как в эфире Первого канала рассказал генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук, причиной этого стало полученное форвардом повреждение.

Олимпиада 2022 — день третий: первое золото России, травля норвежской лыжницы, извинения МОК
Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Критика и извинения

Одержавшая победу в первой лыжной гонке на ОИ-2022 Тереза Йохауг подверглась критике в Норвегии за объятия с российской спортсменкой Натальей Непряевой.

Обладатель двух золотых медалей Олимпиады в Ванкувере, 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг разразился гневной записью в Twitter.

«Хватит обниматься с этими русскими!» — написал спортсмен в соцсети.

Жесткой критике подверглись и украинские фигуристы со стороны своих соотечественников. Причиной стал их отказ аплодировать Камиле Валиевой после ее блистательного выступления. Читатели издания Obozrevatel в свою очередь подчеркнули, что россиянку приветствовали спортсмены из всех остальных сборных.

Олимпиада 2022 — день третий: первое золото России, травля норвежской лыжницы, извинения МОК
Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Исполнительный директор МОК Кристоф Дюби сообщил журналистам о том, что помещенные на карантин на Олимпиаде в Пекине спортсмены вынуждены терпеть плохие условия проживания.

«Почивать на лаврах нельзя, мы должны отслеживать такие ситуации, это наша обязанность. Нам действительно поступили жалобы в связи с неудовлетворительными условиями, и мы делаем все, чтобы этого не повторилось», — заявил он.

Ранее хоккеист Александр Пашков в беседе с ФАН заявил, что победа Александра Большунова удивительна даже по олимпийским меркам. По его словам, спортсмен продемонстрировал выдающееся мастерство.

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россия пекин олимпиада 2022
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