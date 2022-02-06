Эксперты по недвижимости рассказали о плюсах покупки апартаментов

Москва, 6 февраля. Продавцы недвижимости предлагают все больше апартаментов. Юридически это коммерческие помещения, которые часто используются в качестве жилых, объясняет «Коммерсантъ».

Стоимость апартаментов на 1–30% ниже квартир, поэтому их выгоднее сдавать в аренду. На них не распространяются жесткие ограничения по перепланировке жилых помещений, не нужно платить за капремонт. При этом такие объекты строят в районах с развитой инфраструктурой.

Апартаменты — это не квартира, там нельзя прописаться. Размер коммунальных платежей выше на 15–30%. Налог на имущество для жилой квартиры составляет 0,1% от стоимости, а для апартаментов — 0,5–2%. Застройщик не всегда благоустраивает территорию и соблюдает строительные нормы для строительства жилых домов. Апартаменты нельзя приобрести с использованием маткапитала, при их покупке не полагается оформление налогового вычета. Льготы на оплату услуг ЖКХ тоже не предоставляются. Если есть долг, приставы могут забрать апартаменты в счет его погашения, даже если это единственное жилье.

«Все апартаменты можно условно разделить на "плохие" и "хорошие". "Плохие" — это те, которые построены с нарушением строительных норм, предъявляемых к жилым помещениям (инсоляция, вентиляция, звукоизоляция и так далее) или построены с нарушением градостроительных регламентов, например, в местах, не предназначенных для временного проживания граждан. Такие апартаменты вне закона и подлежат сносу или приведению в соответствие. "Хорошие" апартаменты — это те, что созданы с соблюдением требований, но в силу формального статуса исключают возможность регистрации в них граждан по месту жительства, имеют ограничения в пользовании социальной инфраструктуры, а также требуют повышенных расходов на их содержание и налоги», — рассказал Дмитрий Ильин, гендиректор юридической фирмы ARIUM.

Минстрой РФ в 2020 году предложил запретить строительство апартаментов. При этом уже возведенные объекты могли получить статус жилых помещений. В Госдуму в 2021 году был внесен законопроект, согласно которому им присвоили бы статус «многофункциональных зданий» и официально разрешили там прописку. Однако инициатива была снята с рассмотрения.

По итогам прошлого года апартаменты массового сегмента в Москве подорожали на 29%, до 249,6 тысячи рублей за квадратный метр.