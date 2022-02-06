Певица Клава Кока показала кадры со съемок клипа с Артуром Пирожковым

Москва, 6 февраля. Клава Кока и Артур Пирожков порадовали слушателей результатом своей коллаборации — совместным треком «Хочешь» и музыкальным клипом на эту песню. Исполнительница на волне успеха композиции поделилась с поклонниками и бэкстейджем со съемок ролика.

Клип на песню «Хорошо» появился на официальном YouTube-канале певицы 3 февраля и за короткий промежуток времени собрал более 1 млн просмотров. Счетчик «лайков» под роликом уже достиг отметки 28 тысяч.

Пр сюжету Кока и Пирожков гуляют по пустыне, катаются на роскошном кабриолете и скачут на паре величественных лошадей. Последние, к слову, и привлекли наибольшее внимание поклонников певицы: они засыпали величественное животное комплиментами, а саму Коку назвали «девочкой с картинки».

Спустя несколько дней звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию снимков, сделанных во время работы над клипом. На ней она вновь предстает перед поклонниками в сопровождении белоснежного скакуна.

«Осталось только принца найти», — шутливо подписала свою публикацию Кока.

Prt Scr instagram.com / @klavacoca

Стоит отметить, что верховая езда опасна для неопытных наездников: существует риск травмоопасного падения из седла. Впрочем, это вряд ли смогло бы напугать обожающую экстрим Коку. В середине января певица показала, как получила травму при падении на сноуборде в Куршавеле.