Возлюбленная Мамаева заявила, что бывшая супруга футболиста живет на его деньги

Москва, 6 февраля. Избранница футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассказала, что экс-супруга полузащитника и ее бойфренд Александр Липовый живут за чужой счет.

Голосовые сообщения Санько, которые она отправляла приятельнице, попали в распоряжение Мамаевой. Модель решила опубликовать речь новой жены футболиста в своем личном блоге.

«А Паша ему помогал с тюрьмой, хотя он никто ему был. Ну, видите, какие бедолаги, на Пашины деньги живут, Пашины деньги хотят. Поэтому очень печальная история», — заявила Санько.

Кроме того, Санько пристыдила Мамаеву за жалобы на бывшего мужа, который не покупал ей дорогие украшения. Также новая возлюбленная футболиста не считает чем-то значительным, что модель родила спортсмену дочь, так как важнее не родить ребенка, а воспитать его.

«По поводу того, что вот она выставляет кольца — нет у женщины своего достоинства. Она пишет, что он, грубо говоря, даже не покупал ей то, чего она хотела. Хотя она была женой восемь лет, родила ему дочь. Хотя что она там родила ее — я вас умоляю, родить – это не воспитать. Ну видите, ей кольцо не купили, которое она хотела. Что там за кольцо, хоть хорошее?» — поинтересовалась Санько.

В прошлом месяце стало известно, что Мамаев женился на Санько. Об этом свидетельствуют кадры со свадебной церемонии, опубликованные в соцсетях.