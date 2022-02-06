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Семья из России отдохнула на Кипре и рассказала о поразивших ее привычках местных жителей

Общество
Семья из России отдохнула на Кипре и рассказала о поразивших ее привычках местных жителей
pixabay.com

Москва, 6 февраля. Супруги из России отдохнули на Кипре и рассказали, какие привычки местных жителей стоит перенять русским людям.

Своими наблюдениями россияне поделились в личном блоге «Моя кругосветка» на платформе «Яндекс.Дзен». По словам Ивана и Дарьи, первой отличительной чертой киприотов является неторопливость и даже излишняя медлительность. Сначала это раздражало, но позже путешественники поняли, что люди на Кипре по-настоящему счастливы жить в таком размеренном ритме.

«Мы все время куда-то торопимся, бежим, гонимся за чем-то. А киприоты прекрасно живут в более размеренном ритме. И как видите — не страдают от этого. Думаю, есть, о чем призадуматься», — написали авторы блога.

Семья из России отдохнула на Кипре и рассказала о поразивших ее привычках местных жителей
pixabay.com /

Также супругам очень понравилась местная традиция проводить воскресенье с близкими родственниками. Существует выражение, что у киприотов субботний день предназначен для покупок, а воскресенье — для семьи. По мнению Ивана и Дарьи, такие еженедельные встречи отлично поддерживают семейные связи.

Кроме того, отличительной чертой жителей Крыма является гостеприимство, поскольку киприоты очень доброжелательны даже к незнакомцам. Они могут расспросить человека, откуда он приехал и как у него дела, угостив при этом апельсинами, мандаринами или лимонадом.

Семья из России отдохнула на Кипре и рассказала о поразивших ее привычках местных жителей
pixabay.com /

Путешественница из России Александра Коновалова ранее предупредила отечественных туристов об обитающих в Таиланде опасных животных. Например, в тропическом лесу высок риск встретиться со сколопендрами.

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