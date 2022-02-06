Самолеты ВВС Британии и США доставили в Киев очередную партию военной помощи

Киев, 6 февраля. Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Великобритании и американский Boeing 747 прибыли в Киев с очередной партией военной помощи для Украины.

Британское воздушное судно взлетело с авиабазы Акротири на Кипре, а американское – с авиабазы в штате Делавэр. Согласно информации СМИ, с середины января Британия, США, Канада и Польша суммарно отправили в Киев и Львов не менее 25 рейсов с военной помощью.

Кроме этого, западные страны перебрасывают на Украину свои войска. Например, 6 февраля стало известно, что минобороны Британии отправило более 100 элитных спецназовцев для обучения украинских военных.