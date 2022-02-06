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В Пекине открылись XXIV Зимние Олимпийские игры, США и Филиппины провели военные учения

Весь мир
В Пекине открылись XXIV Зимние Олимпийские игры, США и Филиппины провели военные учения
Федеральное агентство новостей  / 

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает об открытии XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине, результатах переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, очередных санкционных ограничениях США, Великобритании и Канады против Мьянмы, совместных американо-филиппинских учениях морской пехоты, возможности введения санкций против Москвы со стороны Токио, а также борьбе с терроризмом в Таиланде и на Филиппинах.

Китай

Торжественная церемония открытия Олимпиады-2022 состоялась 4 февраля в Пекине. Столица КНР стала первым в истории городом, принявшим летние и зимние Олимпийские игры. За две недели соревнований будет разыграно 109 комплектов медалей.

Несмотря на коронавирусные ограничения и объявленный администрацией Джо Байдена дипломатический бойкот соревнований, на открытие XXIV Зимних Олимпийских игр прибыли мировые лидеры и высокопоставленные лица из России, Польши, Сербии, Монако, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Монголии, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Пакистана, Аргентины, Эквадора, Камбоджи, Сингапура, Таиланда, Республики Корея и Папуа-Новой Гвинеи.

Под тем или иным предлогом отправлять свои правительственные делегации отказались Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Великобритания, Тайвань, Литва, Дания, Нидерланды, Новая Зеландия, Япония, Германия, Швейцария, Австрия, Словения, Швеция, Эстония и Бельгия.

Председатель КНР Си Цзиньпин устроил банкет для лидеров государств и глав международных организаций, прибывших в Пекин по случаю зимней Олимпиады, после почти двух лет отсутствия каких-либо личных контактов с зарубежными коллегами из-за пандемии коронавируса.

Однако наиболее значимой стала встреча Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным. По результатам переговоров лидеры двух стран подписали совместное заявление, в котором, в частности, раскритиковали создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур, таких как американо-британо-австралийский AUKUS, а также выступили против дальнейшего расширения НАТО.

На фоне растущего противостояния обеих стран с Вашингтоном Москва и Пекин договорились отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны, а также сложившийся послевоенный миропорядок, поддерживать авторитет ООН и международного права.

Мьянма

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада 31 января ввели очередные санкции против ряда бизнесменов и должностных лиц Мьянмы, приурочив их к годовщине с момента перехода власти в стране к военным.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что скоординированные действия «продемонстрировали международную поддержку народа Мьянмы» и «будут способствовать дальнейшему привлечению к ответственности за переворот и насилие, совершенное режимом».

Ожидается, что американцы продолжат расширять санкционные списки. В декабре прошлого года Конгресс США принял поправку к Закону о полномочиях в области национальной обороны на 2022 год касательно Мьянмы и потребовал от администрации президента Джо Байдена в течение 60 дней представить стратегию по «наложению издержек» на военное правительство.

Камбоджа заявила, что члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) так и не смогли прийти к консенсусу по вопросу участия в совместных мероприятиях главы МИД Мьянмы. Поэтому на ближайшую встречу министров иностранных дел регионального блока, которая состоится 16-17 февраля, будет приглашен неполитический представитель.

Причиной такого решения названо отсутствие «существенного прогресса» в реализации консенсуса из пяти пунктов, согласованного АСЕАН для разрешения политического кризиса в Мьянме.

«Между тем, мы призываем Мьянму быть представленной на выездном заседании на неполитическом уровне, а не оставлять место пустым», — сказал пресс-секретарь МИД Камбоджи Чум Сунри, добавив, что мьянманские власти должны сами определиться с кандидатурой.

Таиланд

Армейский спецназ 3 февраля ликвидировал трех боевиков в районе Чана южной провинции Сонгкхла.

Рано утром силы безопасности окружили дом возле мечети, где скрывались разыскиваемые преступники. Сначала их пытались убедить мирно сдаться при посредничестве местного религиозного лидера и родственников.

Однако усилия не увенчались успехом. Боевики пошли на прорыв оцепления и были ликвидированы. На месте перестрелки обнаружили снайперскую винтовку, автомат и револьвер. Еще один преступник, который в это время прятался неподалеку, позже сам сдался властям. У него изъяли АК-47 и винтовку M16.

Вечером того же дня местный житель шел на рыбалку и случайно наступил на бомбу, заложенную возле железнодорожного моста в районе Чана. В результате взрыва ему оторвало правую ногу.

Инцидент произошел в пяти километрах от места утренней перестрелки между военными и боевиками. Полиция заявила, что самодельное взрывное устройство (СВУ) было установлено членами той же группы террористов.

Утром следующего дня сработало еще одно СВУ, в результате чего ранения получили три сапера, которые осматривали место взрыва возле железнодорожного моста. Один из них потерял обе ноги и находится в критическом состоянии, у другого осколочные повреждения правого глаза.

Нападения на юге Таиланда продолжаются, несмотря на формальное возобновление мирных переговоров между правительством и крупнейшей сепаратистской организацией «Национальный революционный фронт» (BRN), которая выступает за отделение трех провинций, населенных преимущественно мусульманами-малайцами.

Филиппины

США и Филиппины 2 февраля завершили недельные учения морской пехоты MAREX 22 PH, в которых с американской стороны были задействованы УДК USS Essex, десантный транспорт-док USS Portland и десантный корабль-док USS Pearl Harbor.

Официальной целью мероприятия было заявлено улучшение взаимодействия Корпусов морской пехоты двух стран при проведении десантных операций, борьбе с терроризмом, а также оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Последний пункт часто используется американцами, а также их региональными союзниками и партнерами в качестве прикрытия для отработки взаимодействия по сдерживанию Китая в пределах так называемой «первой цепи островов» по линии Восточно-Китайское море — Тайвань — Южно-Китайское море.

«Наша цель — успешно интегрировать наши силы в ходе планирования и проведения полномасштабной экспедиционной десантной операции бок о бок с нашими филиппинскими партнерами», — сказал полковник Джеймс Лайвли, командующий 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты США.

На Филиппинах во время столкновения с правительственными войсками у города Поломолок в провинции Южный Котабато были ликвидированы двое боевиков местного отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Утром 31 января войска проводили зачистку местности, когда наткнулись на отряд хорошо вооруженных радикалов. После пятиминутной перестрелки террористы отступили в джунгли, оставив двоих убитых, которые были опознаны как Зипол Нилонг и Салахуддин Усман.

Они входили в группу «Магид» под командованием Зайдена Джейда Нилонга, также известного как Алибой. На месте столкновения были обнаружены две винтовки M16, 90 патронов калибра 5,56 мм, одна граната и компоненты самодельного взрывного устройства.

Спустя два дня, 2 февраля, возле города Балабаган провинции Южный Ланао в перестрелке с подразделением морской пехоты был уничтожен Сайподен Бангка Айок, член террористической группировки «Мауте», также аффилированной с ИГ.

По предположению разведки, одного убитого или тяжело раненного террористы могли забрать с собой при отходе. Еще двое боевиков — Дату Саида Абикан и Алимуса Айон Багол — были взяты живыми. Все они находились под командованием Поло Алима.

Ранения получили также четверо морских пехотинцев, двое из которых отправлены на лечение в госпиталь. На месте перестрелки была найдена винтовка с подствольным гранатометом М203, патроны, гранаты и наркотики.

Япония

Соединенные Штаты призвали Японию рассмотреть возможность введения экономических санкций против России, если Москва якобы начнет военную операцию на территории Украины. Вашингтон также по дипломатическим каналам призвал Токио усилить критику в адрес Российской Федерации.

Японские власти, однако, пока не спешат с ответом на просьбу американцев. Правительство опасается негативных последствий для двусторонних отношений с Россией, особенно по проблеме территориальных споров о принадлежности южных Курильских островов, в которых Токио по-прежнему стремится достичь прорыва.

Во время виртуального саммита с президентом США Джо Байденом в конце января премьер-министр Фумио Кисида пообещал принять «решительные меры в ответ на любое нападение» на Украину со стороны России. Он также подтвердил, что Токио продолжит тесно сотрудничать с Вашингтоном и другими западными партнерами по данному вопросу.

Посол РФ в Японии Михаил Галузин предупредил, что введение санкций против Москвы, которая не раз подчеркивала, что не имеет никаких намерений обострять обстановку в регионе, со стороны японского правительства будет «контрпродуктивным» для добрососедских отношений.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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