В Пекине открылись XXIV Зимние Олимпийские игры, США и Филиппины провели военные учения

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает об открытии XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине, результатах переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, очередных санкционных ограничениях США, Великобритании и Канады против Мьянмы, совместных американо-филиппинских учениях морской пехоты, возможности введения санкций против Москвы со стороны Токио, а также борьбе с терроризмом в Таиланде и на Филиппинах.

Китай

Торжественная церемония открытия Олимпиады-2022 состоялась 4 февраля в Пекине. Столица КНР стала первым в истории городом, принявшим летние и зимние Олимпийские игры. За две недели соревнований будет разыграно 109 комплектов медалей.

Несмотря на коронавирусные ограничения и объявленный администрацией Джо Байдена дипломатический бойкот соревнований, на открытие XXIV Зимних Олимпийских игр прибыли мировые лидеры и высокопоставленные лица из России, Польши, Сербии, Монако, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Монголии, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Пакистана, Аргентины, Эквадора, Камбоджи, Сингапура, Таиланда, Республики Корея и Папуа-Новой Гвинеи.

Под тем или иным предлогом отправлять свои правительственные делегации отказались Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Великобритания, Тайвань, Литва, Дания, Нидерланды, Новая Зеландия, Япония, Германия, Швейцария, Австрия, Словения, Швеция, Эстония и Бельгия.

Председатель КНР Си Цзиньпин устроил банкет для лидеров государств и глав международных организаций, прибывших в Пекин по случаю зимней Олимпиады, после почти двух лет отсутствия каких-либо личных контактов с зарубежными коллегами из-за пандемии коронавируса.

Однако наиболее значимой стала встреча Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным. По результатам переговоров лидеры двух стран подписали совместное заявление, в котором, в частности, раскритиковали создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур, таких как американо-британо-австралийский AUKUS, а также выступили против дальнейшего расширения НАТО.

На фоне растущего противостояния обеих стран с Вашингтоном Москва и Пекин договорились отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны, а также сложившийся послевоенный миропорядок, поддерживать авторитет ООН и международного права.

In his ongoing meeting with Russian President Vladimir Putin in Beijing, President Xi Jinping says, "back in 2014, I went to Russia for the opening ceremony of Sochi Winter Olympic Games at your invitation. Then & there we agreed to meet in 8 years at Beijing Winter Olympics. pic.twitter.com/8X6fsCthBk — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) February 4, 2022

Мьянма

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада 31 января ввели очередные санкции против ряда бизнесменов и должностных лиц Мьянмы, приурочив их к годовщине с момента перехода власти в стране к военным.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что скоординированные действия «продемонстрировали международную поддержку народа Мьянмы» и «будут способствовать дальнейшему привлечению к ответственности за переворот и насилие, совершенное режимом».

Ожидается, что американцы продолжат расширять санкционные списки. В декабре прошлого года Конгресс США принял поправку к Закону о полномочиях в области национальной обороны на 2022 год касательно Мьянмы и потребовал от администрации президента Джо Байдена в течение 60 дней представить стратегию по «наложению издержек» на военное правительство.

U.S., Britain, Canada issue new Myanmar sanctions one year after coup -U.S. Treasury https://t.co/WXeDacYHl3 pic.twitter.com/VaGCxOFodl — Reuters (@Reuters) January 31, 2022

Камбоджа заявила, что члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) так и не смогли прийти к консенсусу по вопросу участия в совместных мероприятиях главы МИД Мьянмы. Поэтому на ближайшую встречу министров иностранных дел регионального блока, которая состоится 16-17 февраля, будет приглашен неполитический представитель.

Причиной такого решения названо отсутствие «существенного прогресса» в реализации консенсуса из пяти пунктов, согласованного АСЕАН для разрешения политического кризиса в Мьянме.

«Между тем, мы призываем Мьянму быть представленной на выездном заседании на неполитическом уровне, а не оставлять место пустым», — сказал пресс-секретарь МИД Камбоджи Чум Сунри, добавив, что мьянманские власти должны сами определиться с кандидатурой.

ASEAN excludes Myanmar foreign minister from mid-Feb. meeting



Asean chair Cambodia says Naypyitaw should send “nonpolitical” representative



Nikkei Asia https://t.co/WbqsEQ8Krw — Pham Quang Vinh (@vinhlhq2015) February 4, 2022

Таиланд

Армейский спецназ 3 февраля ликвидировал трех боевиков в районе Чана южной провинции Сонгкхла.

Рано утром силы безопасности окружили дом возле мечети, где скрывались разыскиваемые преступники. Сначала их пытались убедить мирно сдаться при посредничестве местного религиозного лидера и родственников.

Однако усилия не увенчались успехом. Боевики пошли на прорыв оцепления и были ликвидированы. На месте перестрелки обнаружили снайперскую винтовку, автомат и револьвер. Еще один преступник, который в это время прятался неподалеку, позже сам сдался властям. У него изъяли АК-47 и винтовку M16.

Вечером того же дня местный житель шел на рыбалку и случайно наступил на бомбу, заложенную возле железнодорожного моста в районе Чана. В результате взрыва ему оторвало правую ногу.

Инцидент произошел в пяти километрах от места утренней перестрелки между военными и боевиками. Полиция заявила, что самодельное взрывное устройство (СВУ) было установлено членами той же группы террористов.

Утром следующего дня сработало еще одно СВУ, в результате чего ранения получили три сапера, которые осматривали место взрыва возле железнодорожного моста. Один из них потерял обе ноги и находится в критическом состоянии, у другого осколочные повреждения правого глаза.

Нападения на юге Таиланда продолжаются, несмотря на формальное возобновление мирных переговоров между правительством и крупнейшей сепаратистской организацией «Национальный революционный фронт» (BRN), которая выступает за отделение трех провинций, населенных преимущественно мусульманами-малайцами.

Three Thai EOD officers in Songkhla were injured by a bomb blast on Friday morning while working in an area where a villager had his leg blown off by a buried bomb when going fishing. https://t.co/Q86CrrXOJR — Ryn J. (@Ryn_writes) February 4, 2022

Филиппины

США и Филиппины 2 февраля завершили недельные учения морской пехоты MAREX 22 PH, в которых с американской стороны были задействованы УДК USS Essex, десантный транспорт-док USS Portland и десантный корабль-док USS Pearl Harbor.

Официальной целью мероприятия было заявлено улучшение взаимодействия Корпусов морской пехоты двух стран при проведении десантных операций, борьбе с терроризмом, а также оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Последний пункт часто используется американцами, а также их региональными союзниками и партнерами в качестве прикрытия для отработки взаимодействия по сдерживанию Китая в пределах так называемой «первой цепи островов» по линии Восточно-Китайское море — Тайвань — Южно-Китайское море.

Now THAT is a VIP experience! #NavyPartnerships ???????? ⚓ ???????? #USSEssex (LHD 2) hosted distinguished visitors while in the #PhilippineSea in support of Marine Exercise Philippines (MAREX 22 PH), Jan. 28, 2022



MAREX 22 PH demonstrates U.S. commitment to a #FreeandOpenIndoPacific pic.twitter.com/VYOmQhE2mG — U.S. Navy (@USNavy) February 2, 2022

«Наша цель — успешно интегрировать наши силы в ходе планирования и проведения полномасштабной экспедиционной десантной операции бок о бок с нашими филиппинскими партнерами», — сказал полковник Джеймс Лайвли, командующий 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты США.

На Филиппинах во время столкновения с правительственными войсками у города Поломолок в провинции Южный Котабато были ликвидированы двое боевиков местного отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Утром 31 января войска проводили зачистку местности, когда наткнулись на отряд хорошо вооруженных радикалов. После пятиминутной перестрелки террористы отступили в джунгли, оставив двоих убитых, которые были опознаны как Зипол Нилонг и Салахуддин Усман.

Они входили в группу «Магид» под командованием Зайдена Джейда Нилонга, также известного как Алибой. На месте столкновения были обнаружены две винтовки M16, 90 патронов калибра 5,56 мм, одна граната и компоненты самодельного взрывного устройства.

Спустя два дня, 2 февраля, возле города Балабаган провинции Южный Ланао в перестрелке с подразделением морской пехоты был уничтожен Сайподен Бангка Айок, член террористической группировки «Мауте», также аффилированной с ИГ.

По предположению разведки, одного убитого или тяжело раненного террористы могли забрать с собой при отходе. Еще двое боевиков — Дату Саида Абикан и Алимуса Айон Багол — были взяты живыми. Все они находились под командованием Поло Алима.

Ранения получили также четверо морских пехотинцев, двое из которых отправлены на лечение в госпиталь. На месте перестрелки была найдена винтовка с подствольным гранатометом М203, патроны, гранаты и наркотики.

Great question, the current estimated number of Maute deaths has actually been increased to two as of recent (this article needs to be updated).



https://t.co/vvgSlid2R2 — JC Rivera (@JCRivera03) February 3, 2022

Япония

Соединенные Штаты призвали Японию рассмотреть возможность введения экономических санкций против России, если Москва якобы начнет военную операцию на территории Украины. Вашингтон также по дипломатическим каналам призвал Токио усилить критику в адрес Российской Федерации.

Японские власти, однако, пока не спешат с ответом на просьбу американцев. Правительство опасается негативных последствий для двусторонних отношений с Россией, особенно по проблеме территориальных споров о принадлежности южных Курильских островов, в которых Токио по-прежнему стремится достичь прорыва.

Во время виртуального саммита с президентом США Джо Байденом в конце января премьер-министр Фумио Кисида пообещал принять «решительные меры в ответ на любое нападение» на Украину со стороны России. Он также подтвердил, что Токио продолжит тесно сотрудничать с Вашингтоном и другими западными партнерами по данному вопросу.

Посол РФ в Японии Михаил Галузин предупредил, что введение санкций против Москвы, которая не раз подчеркивала, что не имеет никаких намерений обострять обстановку в регионе, со стороны японского правительства будет «контрпродуктивным» для добрососедских отношений.

Tokyo is reluctant to aggravate relations with Moscow over Ukraine, ostensibly out of concern it could complicate the resolution of the territorial dispute. /1https://t.co/yGlzLK15DX — Artyom Lukin (@ArtyomLukin) February 6, 2022

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1 Организация запрещена на территории РФ.