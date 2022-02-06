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Аналитик «Дрома» Бутов объяснил резкий рост спроса на зарубежные авто

Экономика
Аналитик «Дрома» Бутов объяснил резкий рост спроса на зарубежные авто
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 февраля. Дефицит машин заставляет российских автолюбителей рассматривать возможность приобретения иномарки с пробегом. Об этом «Российской газете» рассказал аналитик «Дрома» Данил Бутов.

Динамика спроса имеет общие предпосылки, однако в разных регионах России она обусловлена разными факторами. Одним из наиболее важных остается средний доход и возможность перевезти транспортное средство.

«Высокая востребованность привозных автомобилей в столичном регионе объясняется просто — это самый большой рынок. В Краснодарском крае причины другие: тут есть портовая инфраструктура, машины везут из ОАЭ — это второй после Японии распределительный пункт по Европе для автомобилей и запчастей», — пояснил Бутов.

Автоконцерн Stellantis за прошедший год нарастил продажи в России на 65%, сумев реализовать 18 526 автомобилей.

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автомобили иномарки авторынок
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