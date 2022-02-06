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Захарова опровергла заявления СМИ о выводе ОДКБ из Казахстана после разговора с Пекином

Политика
Захарова опровергла заявления СМИ о выводе ОДКБ из Казахстана после разговора с Пекином
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 6 февраля. Решение о вводе и выводе сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принимается ее членами. Соответствующее заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала заявления СМИ о выводе миротворческого контингента из Казахстана после переговоров с Пекином. Захарова подчеркнула, что Китай не является членом ОДКБ.

По словам представителя дипломатического ведомства, глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И, а не с послом КНР в России Чжаном Ханьхуэеем. Она также напомнила, что решения в ОДКБ принимаются коллективно.

«Закончилась операция — закончилось ее активное освещение. То, что операцию показывали все наши каналы практически круглосуточно — это абсолютно естественно: речь шла о гражданах России, российских военных, направлявшихся в страну, с которой нас связывают общая история, родственные связи и самая протяженная граница. А еще близость к Афганистану. Где все, мягко говоря, не очень стабильно после феерического бегства натовцев из этой страны в прошлом году. Вуду-экспертиза», — поставила Захарова на место СМИ, заявившие о выводе ОДКБ из Казахстана после переговоров с Пекином.

Ранее сообщалось, что массовые акции протеста, которые развернулись в январе текущего года в Казахстане, были обусловлены внутренней межклановой борьбой. Об этом заявил публицист из Алма-Аты Святослав Голиков.

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Казахстан захарова одкб
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