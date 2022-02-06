Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 19:55
19:54
Происшествия
Нижегородский программист отправил телефонным мошенникам 7 млн рублей
19:53
Экономика
Автоэксперты составили рейтинг машин 1990-х годов с провальным дизайном
19:52
Общество
Врач Пшеничная считает, что возвращение карантина возможно при мутации коронавируса
19:52
Общество
Врач Голенкина развеяла популярный миф о развитии менингита из-за прогулок без шапки
19:51
Армия
Глава МИД Румынии Ауреску: Бухарест находится под защитой «зонтика» НАТО
19:46
Происшествия
Автомобиль протаранил столб в Ростове-на-Дону, водитель погиб
19:46
Армия
Генерал ВСУ Колесник пожаловался на дефицит боеприпасов и топлива в украинской армии
19:46
Экономика
Компания Maserati вернулась на российский рынок с кроссовером Levante
19:45
Происшествия
Поблизости от Королевства Тонга произошло сильное землетрясение
19:44
Общество
Директор Софии Ротару рассказал о самочувствии заболевшей COVID-19 певицы
Все новости

Молдавский депутат Петров обратился к Путину с просьбой о гуманитарной помощи

Политика
Молдавский депутат Петров обратился к Путину с просьбой о гуманитарной помощи
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Кишинев, 6 февраля. Депутат из Молдавии Виктор Петров обратился к российскому руководству и «Газпрому» с просьбой оказать поддержку на фоне газового кризиса.

По словам депутата, он направил письма в адрес президента РФ Владимира Путина и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Петров выразил уверенность, что Москва повлияет на ситуацию в Молдавии.

«Мы ждем ответа. Я уверен в том, что Россия протянет нам руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде газа», — сказал депутат.

Жители молдавского региона Гагаузия организовали 6 февраля акцию протеста. Они выступили против роста цен на газ и призвали власти попросить поддержки у России.

Как стало известно ранее, председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил о планируемом снижении стоимости газа. Он отметил, что закупочная цена для республики составит около 560 долларов за одну тысячу кубометров топлива.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Молдавский депутат Петров обратился к Путину с просьбой о гуманитарной помощи
Газпром путин россия миллер газ протест молдавия кризис петров
Комментировать