Молдавский депутат Петров обратился к Путину с просьбой о гуманитарной помощи

Кишинев, 6 февраля. Депутат из Молдавии Виктор Петров обратился к российскому руководству и «Газпрому» с просьбой оказать поддержку на фоне газового кризиса.

По словам депутата, он направил письма в адрес президента РФ Владимира Путина и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Петров выразил уверенность, что Москва повлияет на ситуацию в Молдавии.

«Мы ждем ответа. Я уверен в том, что Россия протянет нам руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде газа», — сказал депутат.

Жители молдавского региона Гагаузия организовали 6 февраля акцию протеста. Они выступили против роста цен на газ и призвали власти попросить поддержки у России.

Как стало известно ранее, председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил о планируемом снижении стоимости газа. Он отметил, что закупочная цена для республики составит около 560 долларов за одну тысячу кубометров топлива.