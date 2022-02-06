Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 19:55
19:54
Происшествия
Нижегородский программист отправил телефонным мошенникам 7 млн рублей
19:53
Экономика
Автоэксперты составили рейтинг машин 1990-х годов с провальным дизайном
19:52
Общество
Врач Пшеничная считает, что возвращение карантина возможно при мутации коронавируса
19:52
Общество
Врач Голенкина развеяла популярный миф о развитии менингита из-за прогулок без шапки
19:51
Армия
Глава МИД Румынии Ауреску: Бухарест находится под защитой «зонтика» НАТО
19:46
Происшествия
Автомобиль протаранил столб в Ростове-на-Дону, водитель погиб
19:46
Армия
Генерал ВСУ Колесник пожаловался на дефицит боеприпасов и топлива в украинской армии
19:46
Экономика
Компания Maserati вернулась на российский рынок с кроссовером Levante
19:45
Происшествия
Поблизости от Королевства Тонга произошло сильное землетрясение
19:44
Общество
Директор Софии Ротару рассказал о самочувствии заболевшей COVID-19 певицы
Все новости

Китай рассчитывает на низкую инфляцию в 2022 году

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 19:06
Экономика
Китай рассчитывает на низкую инфляцию в 2022 году
pixabay.com

Пекин, 6 февраля. Китай рассчитывает, что ужесточение кредитно-денежной политики в других государствах уменьшит рост стоимости сырья.

Инфляция в КНР по итогам прошлого года составила 0,9%, а в 2022-м она должна быть еще ниже, ожидает Национальная комиссия по развитию и реформам. Кроме того, положительным прогнозируется Индекс потребительских цен (CPI).

Эксперты надеются, что инфляционные риски Китая в 2022 году сократятся на фоне снижения неблагоприятного воздействия пандемии на экономику и уменьшения глобального дефицита предложения. В 2021 году высокая инфляция в США и ЕС была связана с мягкой кредитно-денежной политикой крупнейших государств, проблемами со снабжением энергоносителями и нарушением цепочек поставок, пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

«Уровни инфляции в странах с развивающейся экономикой, таких как Россия, Индия и Бразилия, также находятся на многолетнем максимуме», — говорится в заявлении комиссии.

Пекин принял жесткие меры надзора за рынком на фоне роста мировых цен на сырье и сырьевые товары. Это помогло избежать высокой инфляции и наводнения рынка ненужными стимулами.

Профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета Станислав Ткаченко ранее указал на преимущества экономической модели Китая.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Китай рассчитывает на низкую инфляцию в 2022 году
китай кнр экономика китая
Комментировать