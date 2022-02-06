Китай рассчитывает на низкую инфляцию в 2022 году

Пекин, 6 февраля. Китай рассчитывает, что ужесточение кредитно-денежной политики в других государствах уменьшит рост стоимости сырья.

Инфляция в КНР по итогам прошлого года составила 0,9%, а в 2022-м она должна быть еще ниже, ожидает Национальная комиссия по развитию и реформам. Кроме того, положительным прогнозируется Индекс потребительских цен (CPI).

Эксперты надеются, что инфляционные риски Китая в 2022 году сократятся на фоне снижения неблагоприятного воздействия пандемии на экономику и уменьшения глобального дефицита предложения. В 2021 году высокая инфляция в США и ЕС была связана с мягкой кредитно-денежной политикой крупнейших государств, проблемами со снабжением энергоносителями и нарушением цепочек поставок, пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

«Уровни инфляции в странах с развивающейся экономикой, таких как Россия, Индия и Бразилия, также находятся на многолетнем максимуме», — говорится в заявлении комиссии.

Пекин принял жесткие меры надзора за рынком на фоне роста мировых цен на сырье и сырьевые товары. Это помогло избежать высокой инфляции и наводнения рынка ненужными стимулами.

Профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета Станислав Ткаченко ранее указал на преимущества экономической модели Китая.