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Канцлер ФРГ Шольц подтвердил отказ Берлина от поставок летального оружия на Украину

Политика
Канцлер ФРГ Шольц подтвердил отказ Берлина от поставок летального оружия на Украину
flickr.com  /  martingerz2

Берлин, 6 февраля. Германия не намерена поставлять Украине летальное вооружение, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

В эфире телеканала ARD перед отлетом в США он отметил, что немецкое правительство придерживается давно намеченного курса. Шольц напомнил, что его предшественница Ангела Меркель также считала недопустимыми поставки оружия на Украину.

«Мы не поставляем летальное оружие в кризисные регионы и не поставляем на Украину», — заявил канцлер ФРГ.

Ранее глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт также исключила вариант поставки оружия Киеву. По ее словам, урегулировать конфликт на юго-востоке Украины можно лишь с помощью дипломатии.

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украина германия оружие
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