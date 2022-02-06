Поставки туркменского газа в ЕС могут вырасти за счет Южного газотранспортного коридора

Ашхабад, 6 февраля. Страны Европейского союза выразили заинтересованность в наращивании поставок из Туркмении с использованием инфраструктуры Южного газотранспортного коридора (ЮГК).

Консультативный совет ЮГК провел 4 февраля свое восьмое заседание, в котором приняли участие и представители Туркмении. В ходе встречи представители ЕС предложили Ашхабаду увеличить импорт топлива в Европу. Таким образом можно будет в будущем избежать скачков цен на энергоресурс.

На данный момент туркменский газ уже поступает на европейский рынок посредством заключенного с Ираном контракта о свопе. Согласно этому договору, топливо из Туркмении приходит в северные провинции Ирана, тот отправляет такое же количество ресурса в Азербайджан, после чего газ попадает в Европу, сообщает ИА «Красная весна».

Государственному концерну «Туркменгаз» ранее разрешили заключить дополнительные контракты с китайской компанией CNPC. Они должны подписать соглашения на общую сумму около 106 млн долларов.