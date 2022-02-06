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Поставки туркменского газа в ЕС могут вырасти за счет Южного газотранспортного коридора

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 18:49
Экономика
Поставки туркменского газа в ЕС могут вырасти за счет Южного газотранспортного коридора
pixabay.com

Ашхабад, 6 февраля. Страны Европейского союза выразили заинтересованность в наращивании поставок из Туркмении с использованием инфраструктуры Южного газотранспортного коридора (ЮГК).

Консультативный совет ЮГК провел 4 февраля свое восьмое заседание, в котором приняли участие и представители Туркмении. В ходе встречи представители ЕС предложили Ашхабаду увеличить импорт топлива в Европу. Таким образом можно будет в будущем избежать скачков цен на энергоресурс.

На данный момент туркменский газ уже поступает на европейский рынок посредством заключенного с Ираном контракта о свопе. Согласно этому договору, топливо из Туркмении приходит в северные провинции Ирана, тот отправляет такое же количество ресурса в Азербайджан, после чего газ попадает в Европу, сообщает ИА «Красная весна».

Государственному концерну «Туркменгаз» ранее разрешили заключить дополнительные контракты с китайской компанией CNPC. Они должны подписать соглашения на общую сумму около 106 млн долларов.

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евросоюз газ туркмения поставки газа Южный газотранспортный коридор
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