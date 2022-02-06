Бамако, 6 февраля. Церемония открытия нового штаба Инспекции служб безопасности и гражданской защиты Мали прошло в Дарсаламе. Об этом сообщается на официальном Facebook-аккаунте правительства республики.

Мероприятие прошло под председательством министра безопасности и гражданской защиты Дауда Али Мохаммедина. Политик поздравил сограждан с открытием здания ведомства, сотрудники которого обеспечивают выполнение и соблюдение законодательных положений, касающихся финансового, административного и материального управления малийскими службами.

Общая стоимость постройки составила 739 860 237 франков КФА. Новая штаб-квартира состоит из нескольких офисов, конференц-зала, компьютерных кабинетов, архива, секретариата, зала ожидания и комнаты отдыха.

«Сотрудники Инспекции являются незаменимым инструментом непрерывной бдительности. Они решают сложные задачи и нуждаются в комфортных рабочих условиях», — заявил Мохаммедин.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Сотрудники африканских СМИ считают, что молодые военные и полковник Ассими Гоита, возглавивший Мали, помогли стране освободиться от неоколониального давления бывшей метрополии. Новые власти сменили вектор с западного на восточный и вместо удовлетворения хищнических интересов Франции занялись улучшением качества жизни граждан республики.

Осознав ослабление влияния, страны коллективного Запада прибегли к политическим манипуляциям, шантажируя местное правительство возможностью вывода иностранных контингентов из региона. Причиной для этого впоследствии были названы сообщения в соцсетях о прибытии четырех российских специалистов, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», в Мали.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

По мнению местных журналистов, увеличение боевого потенциала армии Мали напрямую связано с укреплением отношений между Бамако и Москвой. Комплексная помощь России позволила правительственным войскам перейти в наступление и начать активную фазу борьбы с радикальными формированиями.

Ранее более 235 новобранцев завершили двухмесячный курс подготовки и пополнили ряды национальной армии Мали (FAMa). Бойцы обучались тактике, стрельбе, обращению с разнообразным оружием и оказанию первой помощи.