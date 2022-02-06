Меган Фокс в белой короткой майке посетила хоккейный матч вместе с Machine Gun Kelly

Лас-Вегас, 6 февраля. Одна из самых сексапильных актрис современности Меган Фокс снова выступила в роли группы поддержки на матче звезд НХЛ.
Чувственная актриса снова, как истинная жена декабриста, везде ходит с музыкантом Machine Gun Kelly рука об руку. На этот раз она выступила в роли группы поддержки не только бойфренда, но и звезд НХЛ.
Меган Фокс и Machine Gun Kelly отдыхают в Лас-Вегасе. Сейчас музыкант пользуется большей светской популярностью, чем его голливудская спутница, и был приглашен в качестве хедлайнера на матч всех звезд НХЛ.
Пара, как и обычно, сидела в объятиях друг друга на ледовой арене. Предстоящей весной у возлюбленных запланирована свадьба, и они не намерены скрывать свои чувства. Голубки — в прекрасном расположении духа.
В то время как рэпер и одновременно рок-музыкант сверкал на трибуне, украшенный миллионами пайеток, словно новогодняя елка, его возлюбленная Меган Фокс позволила себе немного расслабиться. Она надела простую белую майку, мягкие брюки цвета карамели и черное кашемировое пальто, которое принадлежит Machine Gun Kelly. Не исключено, что они носят одно пальто на двоих. К этому образу актрисы, стилизованному Мейв Рейли, не придерешься — в нем Фокс выглядит просто волшебно.
Не так давно бывший муж актрисы Меган Фокс Брайан Остин заявил, что готов стать отцом в пятый раз. Год назад он сошелся с профессиональной танцовщицей Шарной Берджесс. Для нее ребенок будет первенцем. С Меган Фокс у Брайана трое детей, а двое от других браков.
О помолвке Меган Фокс и Machine Gun Kelly стало известно 13 января 2022 года. Он сделал предложение в их памятном месте и самолично разработал дизайн помолвочного кольца.