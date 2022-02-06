Меган Фокс в белой короткой майке посетила хоккейный матч вместе с Machine Gun Kelly

Лас-Вегас, 6 февраля. Одна из самых сексапильных актрис современности Меган Фокс снова выступила в роли группы поддержки на матче звезд НХЛ.

Чувственная актриса снова, как истинная жена декабриста, везде ходит с музыкантом Machine Gun Kelly рука об руку. На этот раз она выступила в роли группы поддержки не только бойфренда, но и звезд НХЛ.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly отдыхают в Лас-Вегасе. Сейчас музыкант пользуется большей светской популярностью, чем его голливудская спутница, и был приглашен в качестве хедлайнера на матч всех звезд НХЛ.