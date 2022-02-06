Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 19:54
19:53
Экономика
Автоэксперты составили рейтинг машин 1990-х годов с провальным дизайном
19:52
Общество
Врач Пшеничная считает, что возвращение карантина возможно при мутации коронавируса
19:52
Общество
Врач Голенкина развеяла популярный миф о развитии менингита из-за прогулок без шапки
19:51
Армия
Глава МИД Румынии Ауреску: Бухарест находится под защитой «зонтика» НАТО
19:46
Происшествия
Автомобиль протаранил столб в Ростове-на-Дону, водитель погиб
19:46
Армия
Генерал ВСУ Колесник пожаловался на дефицит боеприпасов и топлива в украинской армии
19:46
Экономика
Компания Maserati вернулась на российский рынок с кроссовером Levante
19:45
Происшествия
Поблизости от Королевства Тонга произошло сильное землетрясение
19:44
Общество
Директор Софии Ротару рассказал о самочувствии заболевшей COVID-19 певицы
19:44
Происшествия
ФАН публикует видео нападения директора ветклиники на бизнес-тренера в Петербурге
Все новости

Меган Фокс в белой короткой майке посетила хоккейный матч вместе с Machine Gun Kelly
Шоу-бизнес
Меган Фокс в белой короткой майке посетила хоккейный матч вместе с Machine Gun Kelly
Global Look Press  /  Regina Wagner via www.imago-imag/www.imago-images.de

Лас-Вегас, 6 февраля. Одна из самых сексапильных актрис современности Меган Фокс снова выступила в роли группы поддержки на матче звезд НХЛ.

Чувственная актриса снова, как истинная жена декабриста, везде ходит с музыкантом Machine Gun Kelly рука об руку. На этот раз она выступила в роли группы поддержки не только бойфренда, но и звезд НХЛ.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly отдыхают в Лас-Вегасе. Сейчас музыкант пользуется большей светской популярностью, чем его голливудская спутница, и был приглашен в качестве хедлайнера на матч всех звезд НХЛ.

Пара, как и обычно, сидела в объятиях друг друга на ледовой арене. Предстоящей весной у возлюбленных запланирована свадьба, и они не намерены скрывать свои чувства. Голубки — в прекрасном расположении духа.

В то время как рэпер и одновременно рок-музыкант сверкал на трибуне, украшенный миллионами пайеток, словно новогодняя елка, его возлюбленная Меган Фокс позволила себе немного расслабиться. Она надела простую белую майку, мягкие брюки цвета карамели и черное кашемировое пальто, которое принадлежит Machine Gun Kelly. Не исключено, что они носят одно пальто на двоих. К этому образу актрисы, стилизованному Мейв Рейли, не придерешься — в нем Фокс выглядит просто волшебно.

Не так давно бывший муж актрисы Меган Фокс Брайан Остин заявил, что готов стать отцом в пятый раз. Год назад он сошелся с профессиональной танцовщицей Шарной Берджесс. Для нее ребенок будет первенцем. С Меган Фокс у Брайана трое детей, а двое от других браков.

О помолвке Меган Фокс и Machine Gun Kelly стало известно 13 января 2022 года. Он сделал предложение в их памятном месте и самолично разработал дизайн помолвочного кольца.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Меган Фокс в белой короткой майке посетила хоккейный матч вместе с Machine Gun Kelly
нхл стиль звезды меган фокс майка Machine gun Kelly
Комментировать