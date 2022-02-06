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Помощник лидера США Салливан: Байден и канцлер ФРГ Шольц обсудят поставки газа в Европу

Политика
Помощник лидера США Салливан: Байден и канцлер ФРГ Шольц обсудят поставки газа в Европу
flickr.com  /  Matt Johnson / CC BY 2.0

Вашингтон, 6 февраля. Американский лидер Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц 7 февраля собираются обсудить альтернативные пути поставок голубого топлива в Европу, заявил помощник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью телеканалу NBC. По его словам, переговоры сторон состоятся в Вашингтоне.

«Мы можем помочь в координации поставок газа... Работа продолжается. Президент Байден и канцлер Шольц обсудят это завтра (7 февраля. — Прим. ФАН.)», — подчеркнул Салливан.

Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал, что Российская Федерация готова ответить на контрсанкции со стороны Европы. По его словам, руководство государства «никого не боится».

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