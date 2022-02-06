Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 19:54
19:53
Экономика
Автоэксперты составили рейтинг машин 1990-х годов с провальным дизайном
19:52
Общество
Врач Пшеничная считает, что возвращение карантина возможно при мутации коронавируса
19:52
Общество
Врач Голенкина развеяла популярный миф о развитии менингита из-за прогулок без шапки
19:51
Армия
Глава МИД Румынии Ауреску: Бухарест находится под защитой «зонтика» НАТО
19:46
Происшествия
Автомобиль протаранил столб в Ростове-на-Дону, водитель погиб
19:46
Армия
Генерал ВСУ Колесник пожаловался на дефицит боеприпасов и топлива в украинской армии
19:46
Экономика
Компания Maserati вернулась на российский рынок с кроссовером Levante
19:45
Происшествия
Поблизости от Королевства Тонга произошло сильное землетрясение
19:44
Общество
Директор Софии Ротару рассказал о самочувствии заболевшей COVID-19 певицы
19:44
Происшествия
ФАН публикует видео нападения директора ветклиники на бизнес-тренера в Петербурге
Все новости

Западные фонды бросились скупать подешевевшие российские акции

Экономика
Западные фонды бросились скупать подешевевшие российские акции
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 февраля. Крупные иностранные игроки используют рыночные возможности, скупая акции российских и украинских компаний.

Западные участники фондового рынка не боятся геополитической напряженности и скупают российские ценные бумаги в больших объемах. Украинские акции также пользуются популярностью у спекулятивных инвесторов из-за глубины падения.

Аналитики полагают, что после стабилизации рынок РФ окажется одним из наиболее эффективных в 2022 году, пишет Lenta.ru со ссылкой на Financial Times.

Санкции Евросоюза и США могут привести к коррекции в 40% на российском рынке. Аналогичный рост возможен, если Запад убедится, что обострения ситуации на Украине не будет, заявила ранее экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Западные фонды бросились скупать подешевевшие российские акции
украина акции инвестиции инвесторы фондовый рынок
Комментировать