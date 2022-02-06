Западные фонды бросились скупать подешевевшие российские акции

Москва, 6 февраля. Крупные иностранные игроки используют рыночные возможности, скупая акции российских и украинских компаний.

Западные участники фондового рынка не боятся геополитической напряженности и скупают российские ценные бумаги в больших объемах. Украинские акции также пользуются популярностью у спекулятивных инвесторов из-за глубины падения.

Аналитики полагают, что после стабилизации рынок РФ окажется одним из наиболее эффективных в 2022 году, пишет Lenta.ru со ссылкой на Financial Times.

Санкции Евросоюза и США могут привести к коррекции в 40% на российском рынке. Аналогичный рост возможен, если Запад убедится, что обострения ситуации на Украине не будет, заявила ранее экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.