Сборная Украины по мини-футболу потерпела поражение от Испании в матче за бронзу ЧЕ

Амстердам, 6 февраля. Сборная Испании обыграла Украину и стала бронзовым призером чемпионата Европы по мини-футболу.

Испанские футзалисты со счетом 4:1 обыграли украинцев в матче за третье место на чемпионате Европы, который продолжается в Нидерландах. Забитыми мячами в составе победителей отметились Мигель Мельядо, Франсиско Солано, Бойис и Адольфо Фернандес. Игорь Чернявский стал автором единственного гола украинской сборной.

Испанские футзалисты стали бронзовыми призерами континентального первенства, в котором участвовало 16 национальных команд. Финальный матч чемпионата Европы начнется в 19:30 по московскому времени. В нем сыграют сборные России и Португалии.

Ранее РФС призвал УЕФА расследовать инцидент с украинскими фанатами в полуфинале ЧЕ по мини-футболу. Болельщики выкрикивали лозунги политического характера, разжигая межнациональную рознь.