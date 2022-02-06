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Сборная Украины по мини-футболу потерпела поражение от Испании в матче за бронзу ЧЕ

Спорт
Сборная Украины по мини-футболу потерпела поражение от Испании в матче за бронзу ЧЕ
Prt Scr youtube.com  /  Futsal Profissional

Амстердам, 6 февраля. Сборная Испании обыграла Украину и стала бронзовым призером чемпионата Европы по мини-футболу.

Испанские футзалисты со счетом 4:1 обыграли украинцев в матче за третье место на чемпионате Европы, который продолжается в Нидерландах. Забитыми мячами в составе победителей отметились Мигель Мельядо, Франсиско Солано, Бойис и Адольфо Фернандес. Игорь Чернявский стал автором единственного гола украинской сборной.

Испанские футзалисты стали бронзовыми призерами континентального первенства, в котором участвовало 16 национальных команд. Финальный матч чемпионата Европы начнется в 19:30 по московскому времени. В нем сыграют сборные России и Португалии.

Ранее РФС призвал УЕФА расследовать инцидент с украинскими фанатами в полуфинале ЧЕ по мини-футболу. Болельщики выкрикивали лозунги политического характера, разжигая межнациональную рознь.

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украина испания чемпионат европы мини-футбол матч за третье место
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