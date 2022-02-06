Депутат Свищев раскритиковал американского журналиста за вопрос о допинге

Москва, 6 февраля. Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев прокомментировал вопрос иностранного журналиста российскому лыжнику Александру Большунову после его победы в мужском скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

Депутат уверен, что журналистов необходимо лишать аккредитации за подобные вопросы. Свищев считает, что это была провокация со стороны корреспондента.

«Надо поздравить Александра! Порадоваться за его результаты, а не искать подвоха, почему российский спортсмен сильнее. Тренироваться нужно лучше и больше, как говорит Вяльбе (тренер Елена Вяльбе — Прим. ФАН). Очевидно, что это провокационный вопрос, который был задан с целью оскорбить представителя российской сборной. У Большунова никогда не было с этим проблем. Задавать такие вопросы спортсмену, который выиграл, просто оскорбительно», — заявил Свищев корреспонденту «Спорт-Экспресс».

Сам Большунов объяснил, что чемпионами просто так не становятся, и он на протяжении последних лет доказывает свою силу и показывает достойные результаты. Россиянин признался, что рад собственной победе в скиатлоне на зимних Олимпийских играх.