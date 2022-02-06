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Депутат Госдумы Аксаков предложил поднять налоги для богатых россиян

Экономика
Депутат Госдумы Аксаков предложил поднять налоги для богатых россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 февраля. Россиянам, имеющим ежемесячный доход более 1 млн рублей, могут повысить размер подоходного налога. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он считает, что россияне, каждый месяц получающие больше миллиона рублей, должны платить 20% подоходного налога.

«Если доходы до 500 тысяч рублей в месяц — 13%, если от 500 тысяч и до миллиона — 15%. От миллиона — 20%. Это все видно. В компьютер забил и вперед. Ничего не вижу сложного. Учитывая, что у нас 70% ВВП это госэкономика, и, как правило, именно в таких крупных госкомпаниях такие большие зарплаты», — цитирует Аксакова URA.RU.

Парламентарий уверен, что повышение подоходного налога для богатых не приведет к появлению «зарплаты в конвертах». Крупные компании и финансовые организации на это не пойдут.

Депутат Михаил Щапов ранее высказал мнение, что получающие сверхприбыли граждане должны платить налог в размере 50%.

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госдума налоги аксаков подоходный налог
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