«Физкульт-привет». Открытие Олимпиады, первое золото и COVID у хоккеистов

Стартовали 24-е зимние Олимпийские игры в Пекине. Миллиарды человек во всем мире теперь будут ежедневно с интересом следить за успехами и поражениями своих национальных сборных. Наши ребята идут хорошо: в копилке золото, два серебра и бронза. Россия вышла на вторую позицию в общем финальном зачете. Главный герой последних дней — действующий чемпион мира Александр Большунов. Упав в начале гонки, он снова встал на лыжи и в итоге оторвался на неимоверные две минуты от третьего места.

Обсудим шоу, которые устроили китайские организаторы на стадионе «Птичье гнездо» и отдельно отметим наших знаменосцев: серебряную призершу олимпиады в Сочи Ольгу Фаткулину и олимпийского чемпиона 2018 года по хоккею Вадима Шипачева.

Не обходится на этих играх и без сложностей. Виной тому все тот же коронавирус. Команды теряют сильнейших игроков, что еще больше накаляет и без того напряженную обстановку. Шесть положительных тестов показала наша сборная по хоккею. Если ребятам удастся сдать по два отрицательных ПЦР до 9 февраля, их снова допустят к играм.

Из неолимпийских новостей уходящей недели: проигрыш Медведева в финале, великолепные голы Кирилла Капризова, пропуск Овечкиным матча звезд НХЛ и бойкот футбольных фанатов против введения FAN ID. Обо всем этом подробней в этом выпуске передачи «Физкульт-привет».