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Пентагон перебросил десантников ВС США на юго-восток Польши к границе с Украиной

Армия
Пентагон перебросил десантников ВС США на юго-восток Польши к границе с Украиной
twitter.com  /  @AFSOUTH

Вашингтон, 6 февраля. Минобороны США перебросило несколько сотен военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии на юго-восток Польши.

В сообщении агентства Associated Press говорится, что военнослужащие были передислоцированы в рамках усиления военного присутствия ВС США на территории Европы. Отмечается, что американских десантников в аэропорт Жешув-Ясенка, расположенный примерно в 90 километрах от границы Польши с Украиной, доставил транспортный самолет C-17 Globemaster.

Подчеркивается, что на этой неделе в ходе подготовки к прибытию военных американские самолеты доставили в аэропорт оборудование и силы поддержки. По имеющимся данным, бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии могут быть развернуты в течение 18 месяцев.

Ранее в Болгарии предположили, что Польша может потребовать от Вашингтона украинский город Львов. Он будет наградой для поляков за размещение иностранных солдат на своей территории.

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сша польша десант
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