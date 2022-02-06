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Комиссию по правам человека в парламенте Турции уличили в абсолютном бездействии

Весь мир
Комиссию по правам человека в парламенте Турции уличили в абсолютном бездействии
Global Look Press  /  Hakan Akgun / Tunahan Turhan / Keystone Press Agency

Анкара, 6 февраля. Комиссия по расследованию нарушений прав человека при парламенте Турции заявила, что из 35 000 заявлений, полученных за последнее десятилетие, ни одно не привело к возбуждению уголовного дела. Таков был ответ соответствующего органа на запрос депутата прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН) Фарука Гергерлиоглу, сообщает газета Duvar.

«Председателю комиссии выделяется машина с красным номерным знаком (правительственные автомобили с особыми привилегиями — Прим. ред.). Деньги тратятся. Так что же делает эта комиссия?» — спросил парламентарий.

Известно, что за последнее десятилетие в комитет было подано 35 157 заявлений, а с 2018 года — 10 403. Большинство обращений поступило от заключенных, жалующихся на ущемление прав человека в тюрьмах. Как уточнил депутат ПДН, в последние годы наблюдается рост правонарушений среди заключенных.

«Некоторые из основных проблем касаются доступа к надлежащему медицинскому обслуживанию в тюрьмах, жестокого обращения и права на справедливое судебное разбирательство. Однако большинство наших парламентских вопросов, адресованных министерству юстиции, остались без ответа», — сказал Гергерлиоглу.

Таким образом, политик отметил, что эти жалобы демонстрируют наиболее уязвимые к правонарушениям сферы жизни в Турции: условия содержания в тюрьмах, здравоохранение, судебная система. Однако неспособность комиссии провести расследование и привлечь виновных к ответственности означает, что эти вопросы остаются без внимания, добавил он.

Гергерлиоглу уверен, что на фоне увеличения количества заявлений о нарушениях прав человека парламентской комиссии необходимо активизировать свою работу.

«Отмечается высокий уровень обращений в комиссию. Необходимо провести серьезную работу по проверке этих нарушений. Возбуждено ли уголовное дело по этим заявлениям? Был ли получен результат после подачи заявления? На эти вопросы нет ответа», — сказал парламентарий.

Он призвал провести расследование эффективности комиссии и того, куда уходят выделенные на нее деньги.

Комиссия по расследованию прав человека была создана 5 декабря 1990 года с целью достижения верховенства права в Турции. Несмотря на большое число заявлений, реальных расследований правонарушений было проведено крайне мало. 

Ситуация с правами человека

В последние годы ситуация с правами человека в Турции значительно ухудшилась. В своем отчете за 2022 год организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что авторитарное и высокоцентрализованное правительство Реджепа Тайипа Эрдогана на десятилетия отбросило страну в области прав человека.

Во-первых, на это повлиял выход республики из Стамбульской конвенции в прошлом году. С учетом того, что в Турции ежегодно убивают сотни женщин, а число зарегистрированных случаев домашнего насилия остается довольно высоким, документ являлся последней надеждой для женщин защитить свои права. До сих пор государство так и не предоставило никакой альтернативы международному правовому документу.

Во-вторых, после попытки военного переворота в июле 2016 года официальная Анкара начала чистки в государственных учреждениях, обвиняя десятки тысяч служащих в «терроризме» и причастности к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Бывших чиновников и армейцев не просто уволили, но и запретили им снова работать в государственном секторе и получать паспорт. Правительство также усложнило их дальнейшую карьеру и в частном секторе. В базу данных социального обеспечения были внесены досье об уволенных сторонниках движения, чтобы отпугнуть потенциальных работодателей.

В-третьих, в стране по-прежнему продолжается ущемление прав курдских активистов, журналистов и политиков. Экс-сопредседатель ПДН Селахаттин Демирташ, как и многие его соратники, находится в тюрьме по ряду обвинений, включая связи с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), признанной Анкарой террористической организацией. В целом в последние годы клеймо «террористов» стало активно использоваться в Турции в отношении инакомыслящих. В настоящее время руководство республики вовсе пытается закрыть ПДН, пользующуюся колоссальной поддержкой в курдских провинциях на юго-востоке страны.

В-четвертых, за последние пять лет сообщения о пытках и жестоком обращении в местах содержания под стражей участились. Лишь немногие подобные обвинения приводят к расследованию действий сил безопасности, а культура безнаказанности для правоохранителей сохраняется.

В-пятых, Турция продолжает принимать наибольшее в мире число беженцев: около 3,7 миллиона из Сирии, которым предоставлен статус временной защиты, и более 400 000 из Афганистана, Ирака и других неевропейских стран, которые по турецкому законодательству не могут быть полностью признаны беженцами. За последние месяцы в стране произошло несколько нападений на дома мигрантов, а права этих людей регулярно ущемляются как на рабочем месте, так и в бытовой сфере. Кроме того, официальная Анкара использует беженцев в качестве рычага давления в диалоге с зарубежными партнерами.

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