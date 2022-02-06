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Резкий рост стоимости бензина и дизеля возмутил украинских автомобилистов

Экономика
Резкий рост стоимости бензина и дизеля возмутил украинских автомобилистов
Global Look Press  /  Thomas Schulze/ZB

Киев, 6 февраля. Стоимость бензина и дизельного топлива на Украине резко выросла, и это вызвало негодование автомобилистов.

Средняя цена бензина увеличилась до 30,84 гривны за литр (83 рублей), но стоимость Аи-95 уже достигла 35,84 гривны (96,41 рубля).

Украина по стоимости автомобильного топлива сделала шаг в сторону Евросоюза, куда так стремится вступить. Однако уровень доходов местного населения продолжает падать — люди нищают буквально на глазах. Эксперты же рады выросшим ценам, поскольку они приближаются к европейским, пишут «Брянские новости».

Правительство Украины с прошлой весны регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Без этого вмешательства властей горючее подорожало бы еще больше.

Бензин на российских АЗС ранее был признан вторым по дешевизне среди 32 европейских стран.

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