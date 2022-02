Американские журналисты объявили о кризисе доверия к администрации Байдена

Вашингтон, 6 февраля. Агентство Associated Press раскритиковало администрацию Джо Байдена за отсутствие прозрачности и откровенную ложь, которую озвучивают представители Белого дома, прикрываясь соображениями секретности.

Такую реакцию вызвала реплика официального представителя Белого дома Джен Псаки, касавшуюся гибели гражданских лиц в ходе операции по ликвидации главы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1.

«Вы скептически отнеслись к оценке американских военных, когда они уничтожили лидера ИГ? Они не предоставляют точной информации, а ИГ предоставляет точную информацию?», — обрушилась Псаки на журналиста, спросившего о доказательствах самоподрыва главаря ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

Psaki to reporter asking about those "skeptical" about civilians killed in raid: "Skeptical of the U.S. military's assessment when they went and took out... the leader of ISIS, that they are not providing accurate information, and ISIS is providing accurate information?" pic.twitter.com/7g90mc1x1U — Tommy moderna-vaX-Topher (@tommyxtopher) February 3, 2022

Согласно официальной версии именно из-за того, что Курайши активировал пояс смертника, в результате операции, проведенной ВС США на севере Сирии, погибли как минимум 10 гражданских лиц, включая шестерых детей. Пентагон поспешил заявить, что в его распоряжении находятся «неопровержимые доказательства» причастности главаря ИГ к их гибели, однако предоставить их отказался.

Джентльменам верят на слово

Аналогичная ситуация сложилась и вокруг «имеющихся доказательств» подготовки Россией провокации, которая должна быть использована в качестве повода для вторжения на Украину. Несмотря на неоднократные заявления высокопоставленных чиновников Минобороны и Белого дома о наличии таких доказательств, они так и не были предоставлены общественности. Вместо этого репортерам предлагается просто поверить на слово. И подобные ответы на вопросы во время брифингов в Белом доме звучат все чаще. Чиновники оправдывают свои шаблонные ответы секретностью, однако у журналистов в связи с этим возникает все больше вопросов.

Second exchange between @APDiploWriter Matt Lee and @StateDeptSpox Ned2 Price.



Lee asks for "one piece of verifiable evidence" of false flag propaganda.



Price: "Let me make a couple broad points..." pic.twitter.com/RlwQhlWbC9 — CSPAN (@cspan) February 3, 2022

«В прошлом эта администрация делала заявления, которые не оказались точными. Кабул не был безопасным. В результате удара беспилотника действительно погибли мирные жители. Пресса делает свою работу, когда спрашивает: «Откуда вы это знаете?»», — считает директор Центра общественной политики Анненберга при Пенсильванском университете Кэтлин Холл Джеймисон.

У СМИ возникают подозрения, что жертвы спецоперации по ликвидации Курайши могли быть убиты американскими военнослужащими.

'We Welcome Tough Questions': Jen Psaki Pressed About Suggestion Reporters Believe ISIS or Russia Propaganda https://t.co/Bpn1vesvcm via @mediaite pic.twitter.com/VixjUdNOpe — Tommy moderna-vaX-Topher (@tommyxtopher) February 4, 2022

Точно так же, как была убита семья сотрудника американской гуманитарной миссии в Кабуле, которого заподозрили в сотрудничестве с ИГ. Тогда в результате удара с дрона погибла семья из 10 человек. Лишь благодаря присутствию в городе многочисленных иностранных журналистов вина Пентагона в убийстве мирных жителей стала очевидной. Однако при ликвидации главаря ИГ не присутствовали телекамеры западных новостных агентств, а опубликованные с места событий фотографии и подробности операции, которую нельзя назвать образцовой, дают повод усомниться в официально озвучиваемой версии.

flickr.com / U.S. Secretary of Defense

И если подробности операции по ликвидации Курайши можно отнести к засекреченной информации, то отказ от обнародования планов России по нападению на Украину ведет к эскалации конфликта. Ведь если у Пентагона действительно есть доказательства подготовки Россией операции «под фальшивым флагом» для оправдания вторжения, то их публикация приведет к срыву этих планов и сохранению мира.

Russia planning Ukraine false flag as pretext for invasion: Pentagon https://t.co/HV090QUsn3 #FoxNews They release this utter rubbish, not a shred a proof provided, just believe us, the same non stop liars expect you to believe this utter twaddle. — @DJ_Pigo (@xxx95324137) February 4, 2022

Тем более странно подобные заявления звучат на фоне слов Джен Псаки, которая отказалась от формулировки «неизбежное», которым она оперировала, говоря о вторжении РФ на Украину. По ее словам, в Вашингтоне не знают об окончательном решении Владимира Путина относительно вторжения на Украину.

US no longer calls Russian invasion of Ukraine 'imminent' - The White House still believes Russia could invade Ukraine "at any moment" but doesn't know if President Vladimir Putin has made a decision, Jen Psaki said https://t.co/ZiW9wmtDQJ pic.twitter.com/ZnjtzMI0Zr — Niels Groeneveld (@nigroeneveld) February 5, 2022

Кризис доверия

Отсутствие прямых ответов на поставленные вопросы заставляет журналистов вспоминать случаи предоставления высокопоставленными американскими чиновниками недостоверной информации. Начиная с инцидента в Тонкинском заливе, положившего начало кровопролитной войне во Вьетнаме, знаменитой пробирки Колина Пауэлла, которая привела к уничтожению Ирака и созданию ИГ, вторжению в Афганистан для борьбы с «Аль-Каидой»1, которое в итоге превратилось в позорное бегство из Кабула. До сих пор не представлены «имеющиеся у Пентагона» «неопровержимые доказательства» причастности России к гибели рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом. Этот список можно продолжать.

Все эти случаи подрывали доверие к Белому дому, Пентагону и Госдепу. Согласно опросу, проведенному в декабре телеканалом CNN, только 34% американцев заявили, что Байден «является лидером, которому вы можете доверять». При этом 66% опрошенных сказали, что у них «есть сомнения» относительно этого утверждения.

“According to the CNN poll… 66 percent of Americans said they doubted whether Biden was ‘a leader you can trust,’ a number that included 92 percent of Republicans, 75 percent of independents and 36 percent of Democrats.”



And Biden is the Dems’ very best. https://t.co/0FRxKSN6QI — Don’t Be Ignorant (@dontbei) December 16, 2021

Несмотря на растущее недоверие некоторых журналистов к официальной информации, предоставляемой государственными служащими США, необходимо отметить, что именно СМИ принадлежит основная роль в эскалации напряженности вокруг Украины. Именно в СМИ первоначально появилась информация о «скором» российском вторжении. Редакции наперебой рисовали карты «боевых операций» и на протяжении нескольких месяцев поддерживали военную истерию. При этом информация журналистов зачастую сильно разнилась с официальными заявлениями Минобороны США, которое не наблюдало подготовки к нападению на Украину.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ