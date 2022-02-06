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Американские журналисты объявили о кризисе доверия к администрации Байдена

Весь мир
Американские журналисты объявили о кризисе доверия к администрации Байдена
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 6 февраля. Агентство Associated Press раскритиковало администрацию Джо Байдена за отсутствие прозрачности и откровенную ложь, которую озвучивают представители Белого дома, прикрываясь соображениями секретности.

Такую реакцию вызвала реплика официального представителя Белого дома Джен Псаки, касавшуюся гибели гражданских лиц в ходе операции по ликвидации главы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1.

«Вы скептически отнеслись к оценке американских военных, когда они уничтожили лидера ИГ? Они не предоставляют точной информации, а ИГ предоставляет точную информацию?», — обрушилась Псаки на журналиста, спросившего о доказательствах самоподрыва главаря ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

Согласно официальной версии именно из-за того, что Курайши активировал пояс смертника, в результате операции, проведенной ВС США на севере Сирии, погибли как минимум 10 гражданских лиц, включая шестерых детей. Пентагон поспешил заявить, что в его распоряжении находятся «неопровержимые доказательства» причастности главаря ИГ к их гибели, однако предоставить их отказался.

Джентльменам верят на слово

Аналогичная ситуация сложилась и вокруг «имеющихся доказательств» подготовки Россией провокации, которая должна быть использована в качестве повода для вторжения на Украину. Несмотря на неоднократные заявления высокопоставленных чиновников Минобороны и Белого дома о наличии таких доказательств, они так и не были предоставлены общественности. Вместо этого репортерам предлагается просто поверить на слово. И подобные ответы на вопросы во время брифингов в Белом доме звучат все чаще. Чиновники оправдывают свои шаблонные ответы секретностью, однако у журналистов в связи с этим возникает все больше вопросов.

«В прошлом эта администрация делала заявления, которые не оказались точными. Кабул не был безопасным. В результате удара беспилотника действительно погибли мирные жители. Пресса делает свою работу, когда спрашивает: «Откуда вы это знаете?»», — считает директор Центра общественной политики Анненберга при Пенсильванском университете Кэтлин Холл Джеймисон.

У СМИ возникают подозрения, что жертвы спецоперации по ликвидации Курайши могли быть убиты американскими военнослужащими.

Точно так же, как была убита семья сотрудника американской гуманитарной миссии в Кабуле, которого заподозрили в сотрудничестве с ИГ. Тогда в результате удара с дрона погибла семья из 10 человек. Лишь благодаря присутствию в городе многочисленных иностранных журналистов вина Пентагона в убийстве мирных жителей стала очевидной. Однако при ликвидации главаря ИГ не присутствовали телекамеры западных новостных агентств, а опубликованные с места событий фотографии и подробности операции, которую нельзя назвать образцовой, дают повод усомниться в официально озвучиваемой версии.

США были вынуждены признать вину за убийство мирных жителей Кабула
flickr.com / U.S. Secretary of Defense

И если подробности операции по ликвидации Курайши можно отнести к засекреченной информации, то отказ от обнародования планов России по нападению на Украину ведет к эскалации конфликта. Ведь если у Пентагона действительно есть доказательства подготовки Россией операции «под фальшивым флагом» для оправдания вторжения, то их публикация приведет к срыву этих планов и сохранению мира.

Тем более странно подобные заявления звучат на фоне слов Джен Псаки, которая отказалась от формулировки «неизбежное», которым она оперировала, говоря о вторжении РФ на Украину. По ее словам, в Вашингтоне не знают об окончательном решении Владимира Путина относительно вторжения на Украину.

Кризис доверия

Отсутствие прямых ответов на поставленные вопросы заставляет журналистов вспоминать случаи предоставления высокопоставленными американскими чиновниками недостоверной информации. Начиная с инцидента в Тонкинском заливе, положившего начало кровопролитной войне во Вьетнаме, знаменитой пробирки Колина Пауэлла, которая привела к уничтожению Ирака и созданию ИГ, вторжению в Афганистан для борьбы с «Аль-Каидой»1, которое в итоге превратилось в позорное бегство из Кабула. До сих пор не представлены «имеющиеся у Пентагона» «неопровержимые доказательства» причастности России к гибели рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом. Этот список можно продолжать.

Все эти случаи подрывали доверие к Белому дому, Пентагону и Госдепу. Согласно опросу, проведенному в декабре телеканалом CNN, только 34% американцев заявили, что Байден «является лидером, которому вы можете доверять». При этом 66% опрошенных сказали, что у них «есть сомнения» относительно этого утверждения.

Несмотря на растущее недоверие некоторых журналистов к официальной информации, предоставляемой государственными служащими США, необходимо отметить, что именно СМИ принадлежит основная роль в эскалации напряженности вокруг Украины. Именно в СМИ первоначально появилась информация о «скором» российском вторжении. Редакции наперебой рисовали карты «боевых операций» и на протяжении нескольких месяцев поддерживали военную истерию. При этом информация журналистов зачастую сильно разнилась с официальными заявлениями Минобороны США, которое не наблюдало подготовки к нападению на Украину.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

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