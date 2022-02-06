Актер Алексей Чадов с возрастом стал меньше думать о женщинах

Москва, 6 февраля. Известный российский актер театра и кино, режиссер Алексей Чадов признался, что в молодости женщины занимали слишком много места в его жизни. Однако с возрастом он стал меньше думать о представительницах прекрасного пола.

Звезда ленты «Война» Алексея Балабанова готовится вынести на суд зрителей свой новый фильм, при работе над которым Чадов совмещал в себе роли режиссера, автора скрипта и исполнителя главной роли.

Как отметил Чадов, снимая «Свою войну», он отдал всего себя работе над проектом, отодвинув все остальное на второй план. Актер уточнил, что в молодости допускал слишком много ошибок.

«Не задумывался, жил эмоциями — молодость для этого и дана была, меня перло. Я и сейчас живу эмоциями, но у меня больше времени. Сейчас период, когда гормон меньше бьет и перестаешь столько думать о женщинах. У меня был перебор с этим», — объяснил актер в беседе со «СтарХитом».

Действие драмы с элементами триллера «Своя война» разворачивается вокруг героя по имени Иван, не сумевшего адаптироваться к мирной жизни после войны. Продолжая играть в нее, он рушит отношения с супругой, после чего отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента.

Чадов с 2012 года счастлив в браке с актрисой Агнией Дитковските, чего нельзя сказать о Ксении Зыряновой, беременной девушке актера Станислава Эрдлея. Как стало известно в начале февраля, звездный возлюбленный порвал с ней отношения.