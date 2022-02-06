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Украинский министр Резников призвал сформировать новый «нормандский формат»

Политика
Украинский министр Резников призвал сформировать новый «нормандский формат»
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 6 февраля. Необходимо вновь организовать «нормандский формат» с действующими лидерами стран-участниц, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Из тех, кто стоял у истоков «нормандского формата», у власти остался только президент РФ Владимир Путин, отметил он. Петр Порошенко больше не возглавляет Украину, а экс-канцлер Ангела Меркель и бывший французский лидер Франсуа Олланд отправились на пенсию, добавил министр.

«Формат был отличной площадкой, но его главных героев уже нет: Меркель и Олланд на пенсии, а Порошенко больше не наш президент. Остался только Путин. Нужно найти новое посредничество и модернизировать формат», — сказал Резников.

Ранее стало известно, что глава украинского военного ведомства опроверг сообщения о якобы готовящемся «наступлении» российской армии. Сейчас никакой угрозы для Киева нет, уточнил Резников.

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Все новости / Политика / Украинский министр Резников призвал сформировать новый «нормандский формат»
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