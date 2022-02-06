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Глава Федерации лыжных гонок назвала состав сборной России на спринт в Пекине

Олимпийские игры 2022
Глава Федерации лыжных гонок назвала состав сборной России на спринт в Пекине
Global Look Press  /  Maxim Thore/Keystone Press Agency

Пекин, 6 февраля. Российские спортсмены Александр Большунов, Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев примут участие в спринтерской гонке свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Мужской спринт пройдет 8 февраля. Вяльбе рассказала, что состояние Терентьева в норме, сейчас он проходит тренировки. По ее словам, лыжник задержался в Италии из-за микротравмы, передает РИА Новости.

Напомним, что Александр Большунов выиграл соревнования по скиатлону. Устюгов пропустил эту гонку ради подготовки к спринту. Олимпиада в Пекине пройдет до 20 февраля. Сейчас Россия занимает третье место в общем командном зачете.

Ранее Большунов, принесший России первое золото на Олимпиаде-2022 в Пекине, выразил благодарность финскому спортсмену Ийво Нисканену на пресс-конференции после соревнований.

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