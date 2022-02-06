Баранец: одна фраза Путина на встрече в Пекине поставила крест на «китайском проекте» США

Пекин, 6 февраля. Одна фраза российского президента, озвученная на встрече с китайским коллегой в Пекине, заставила серьезно приуныть проамериканское руководство Тайваня и кураторов тайванских чиновников в США.

Речь идет о коротеньком, но очень глубоком тезисе о едином Китае, который Владимир Путин уже не в первый раз озвучивает на встречах высшего уровня. На этот раз глубина и значимость этого тезиса подчеркивалась самим итогом переговоров, которые смело можно назвать широким шагом к укреплению политического, экономического и военного союза России и Китая. На этот раз российский президент негласно поставил крест на «китайском проекте» США с отделением Тайваня. Если раньше Вашингтон еще не совсем верил в серьезные намерения Москвы поддержать в этом вопросе Пекин, то теперь убедился в этом окончательно.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, иронично отметив, что сама встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также совместное заявление вызвало мощный приступ паники у всех представителей коллективного запада и особенно у американцев. Вашингтон больно ударили многие тезисы вышеупомянутого документа и, конечно же, сам факт всесторонних переговоров, однако наиболее болезненным сигналом явно стала именно фраза президента РФ о едином Китае. Тайвань на данный момент можно назвать единственным оружием США против Китая в долгосрочной перспективе. А тут вдруг Россия выбивает его из рук американцев, намекая что объединиться с Пекином в схватке с Вашингтоном за Тайвань.

Федеральное агентство новостей /

«Тайваню очень не понравилось, когда они услышали из уст Путина тезис о едином Китае. Американские кураторы тайванских «самостийныкив» вообще были в бешенстве. Ведь одной этой фразой Владимир Путин поставил крест на китайском проекте США, выбив у американцев последнее оружие. Это ключевая игра. Мы отдаем должное Пекину за ту поддержку не только на Совбезе ООН, но и на многих других площадках», — отметил Виктор Баранец.

Эксперт попросил обратить внимание на тот факт, что в визите в Пекин с российской стороны принимали участие дипломаты, бизнесмены, программисты. Россия придерживается высших дипломатических принципов и не позволяет военным вопросам омрачить Олимпиаду. Как известно, во время Олимпийских игр во все времена прекращались войны. Тем не менее, сугубо политический подтекст официального визита не означает, что Россия и Китай не обсудили и военного сотрудничества. Вопросы несомненно поднимались, но реализовывать их будут люди в погонах в другое время и в другом месте. Можно не сомневаться, что российские и китайские генералы уже пришли к некоему консенсусу. Этот фактор, кстати, больше всего и пугает США, особенно на фоне все того же тезиса о едином Китае.

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