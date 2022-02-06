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Лучше друга у меня не появилось: «Иванушка» Григорьев–Аполлонов объяснил, за что ценит Игоря Матвиенко
Шоу-бизнес
Лучше друга у меня не появилось: «Иванушка» Григорьев–Аполлонов объяснил, за что ценит Игоря Матвиенко
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

Один из самых успешных российских композиторов и продюсеров Игорь Матвиенко 6 февраля отмечает день рождения. Заслуженному артисту России исполняется 62 года. Именно он сделал знаменитыми «Любэ», «Фабрику» и «Иванушки International». Певец и солист бой-бэнда Андрей Григорьев-Апполонов в беседе с ФАН рассказал, за что именно он ценит маэстро.

«Мы дружим с ним с 1988 года, и я должен констатировать факт, что лучше друга, чем Игорь Матвиенко, у меня не появилось. В нем все и сразу. Он и друг, и старший товарищ, и наставник, и напарник, и вдохновитель, и уравнитель», — поделился певец.

В завершение разговора Андрей Григорьев-Апполонов поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.

«Пожелать ему хочется достижения целей, хотя, казалось бы, в его возрасте уже можно почивать на лаврах, но нет, он все-таки кое о чем мечтает и все свои силы сейчас тратит на будущий супер-проект. Поэтому желаю ему еще и упорства, ведь, как говорится, терпение и труд все перетрут», — отметил артист.

«В нем все и сразу»: Андрей Григорьев – Аполлонов объяснил за что ценит Игоря Матвиенко
wikipedia.org / Maxx-emv / CC BY-SA 4.0

Матвиенко написал музыку к нескольким десяткам музыкальных хитов, среди них — всенародно любимые «Ты неси меня, река», «Конь», «Березы». А еще артист написал гимн сухопутных войск России. Сам Матвиенко при этом называет себя «композитором, который в свободное от сочинительства время занимается продюсированием». Он отметил, что термин «продюсер» люди часто понимают неправильно, считая, что это человек, который занимается лишь раскруткой музыкантов. Матвиенко утверждает, что продюсер — это персона, создающая музыкальный продукт и являющаяся «духовником» для артиста.

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