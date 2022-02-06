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Читатели Obozrevatel раскритиковали поведение украинских фигуристов после проката Валиевой

Политика
Читатели Obozrevatel раскритиковали поведение украинских фигуристов после проката Валиевой
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Киев, 6 февраля. Украинские спортсмены заняли "почетное" 10-е место среди десяти участников. Соответствующим мнением поделились читатели издания Obozrevatel.

По их словам, украинские спортсмены выполнили свою "основную задачу" на зимние Олимпийские игры в Китае. Они не здоровались с россиянами и не говорили на русском языке, подчеркнули читатели Obozrevatel.

Таким образом жители Украины раскритиковали своих фигуристов, отказавшихся аплодировать российской спортсменке Камиле Валиевой.

"И напоследок еще раз показали (себя. — Прим. ФАН.): не поприветствовали россиянку К. Валиеву, хотя встали все остальные, даже их хозяева", — вышли из себя украинцы из-за поведения спортсменов.

Читатели Obozrevatel раскритиковали поведение украинских фигуристов после проката Валиевой
Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Известно, что спортсменам с Украины порекомендовали держаться от россиян подальше на Олимпиаде в Пекине. Об этом ранее заявил телеканал CNN.

Сообщалось, что победа Валиевой в короткой программе вывела сборную России на первое место в командном турнире на Играх. Россиянка показала лучший результат, установив новый рекорд — 90,18 балла.

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