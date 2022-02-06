Компания Meta оградит пользователей метавселенной от сексуальных домогательств

Вашингтон, 6 февраля. Компания Meta, являющаяся материнской организацией Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus, оснастила свою метавселенную инструментом, помогающим пользователям оградить себя от сексуальных домогательств.

Новая функция, получившая название «личные границы», не позволяет VR-аватарам приближаться друг к другу ближе чем на 1,2 метра. Такая мера была принята после жалоб пользовательниц платформ виртуальной реальности Horizon Worlds и Horizon Venues на сексуальные домогательства в метавселенной.

«Личные границы» будут по умолчанию активированы в настройках. По задумке разработчиков, новая функция позволит минимизировать риск нежелательного взаимодействия в метавселенной, отмечается в блоге компании.

Основатель Meta Марк Цукерберг ранее покинул список десяти богатейших людей мира по версии Forbes. Это произошло на фоне обвала акций компании.